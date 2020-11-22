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Младшая сестра покойной российской певицы Жанны Фриске, Наталья похвасталась красивой фигуркой в миниатюрном бикини

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в очень красивом купальнике красного цвета. Девушка откровенно выгнулась, сидя на камнях, в результате чего поклонники красотки смогли рассмотреть ее невероятную фигуру.

Лицо Наталья прикрыла солнцезащитными очками, а волосы оставила распущенными.

«Нужно уметь ждать. Ждать человека, ждать счастья, ждать встречи. Это того стоит, потому что дождавшись, ты обретёшь всё», - подписала фото девушка.

За два часа ее фото собрало более тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу теплых отзывов.

«Какая красавица», «Бомба», «Огонь», «Наташа, красивая такая», «Жаль татушку не видно», «Ожидание это жизнь в удовольствие)))», «Как говорится «Длительное ожидание-продлевает удовольствие!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что в сети появились фото 7-летнего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева. Мальчик растет очень милым и симпатичным. Как известно, из-за конфликтов Шепелева с семьей Жанны, мальчик давно не виделся с родственниками по маминой линии.

Напомним, что кардинально похудевшая сестра покойной Фриске перестала быть похожей на себя: "Как Тринити из "Матрицы".

Как сообщала Politeka, сестра-копия Жанны Фриске избавилась от лишней одежды ради жаркого отдыха: «Шикарная».

Также Politeka писала, что вдовец Жанны Фриске выдал всю правду о своей зависимости: "Утром родная мать не узнает...".