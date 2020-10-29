Молодша сестра покійної Жанни Фріске, 34-річна Наталія вразила худобою
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, зроблене в ліфті. Наталя позувала в коротеньких шортиках, чорних колготках і водолазці. Виглядала красуня вражаюче, її очі світилися від щастя.
"Всі ми різні... Хтось цінує наше мовчання... Хтось наше слово... А хтось любить нас просто за те, що ми є в їхньому житті", - підписала знімок Фріске.
Її пост за кілька днів оцінили майже 4 тисячі осіб. У коментарях стали обговорювати фігуру Наталії, залишаючи їй масу компліментів.
"Тут як Трініті з матриці", "Схудли?", "Виглядаєте супер!", "мені здалося, що Наташа схуднула», «Наташенька, схудла щось дуже. Терміново до Поповича на шашлики та пироги. У нього сусіди хороші, відгодують», "Ти ж моя рибка худа", "Я люблю тебе за те, що ти просто є. Чого така худа», "Наташа самий чудовий чоловічок якого я знаю, бережи себе сонечко", - пишуть користувачі Мережі.
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Раніше ми писали, що Наталія Фріске поділилася знімком, на якому позувала в спокусливому чорному бікіні. Дівчина вибрала жарку позу, щоб вразити своїх шанувальників. Вона зігнулася і задерла голову, демонструючи апетитні форми.
Нагадаємо, що Шепелєв видав всю правду про роман з Фріске: "я взагалі не розумів, у що втручаюся...".
Як повідомляла Politeka, сестра Жанни Фріске розляглася на шезлонгу, блиснувши солодкими місцями в міні-бікіні: вид вражає.
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