Молодша сестра покійної Жанни Фріске, 34-річна Наталія вразила худобою

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала фото, зроблене в ліфті. Наталя позувала в коротеньких шортиках, чорних колготках і водолазці. Виглядала красуня вражаюче, її очі світилися від щастя.

"Всі ми різні... Хтось цінує наше мовчання... Хтось наше слово... А хтось любить нас просто за те, що ми є в їхньому житті", - підписала знімок Фріске.

Її пост за кілька днів оцінили майже 4 тисячі осіб. У коментарях стали обговорювати фігуру Наталії, залишаючи їй масу компліментів.

"Тут як Трініті з матриці", "Схудли?", "Виглядаєте супер!", "мені здалося, що Наташа схуднула», «Наташенька, схудла щось дуже. Терміново до Поповича на шашлики та пироги. У нього сусіди хороші, відгодують», "Ти ж моя рибка худа", "Я люблю тебе за те, що ти просто є. Чого така худа», "Наташа самий чудовий чоловічок якого я знаю, бережи себе сонечко", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Наталія Фріске поділилася знімком, на якому позувала в спокусливому чорному бікіні. Дівчина вибрала жарку позу, щоб вразити своїх шанувальників. Вона зігнулася і задерла голову, демонструючи апетитні форми.

Нагадаємо, що Шепелєв видав всю правду про роман з Фріске: "я взагалі не розумів, у що втручаюся...".

Як повідомляла Politeka, сестра Жанни Фріске розляглася на шезлонгу, блиснувши солодкими місцями в міні-бікіні: вид вражає.

Також Politeka писала, що Шепелєв знущався над хворою Фріске, спливли скандальні деталі: "ти страшна...".