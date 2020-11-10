Шоумен Дмитро Шепелєв розповів, як його накривали періоди депресії

Про це пише Стархіт.

За словами вдівця Жанни Фріске, у різні періоди життя практикував різні ранкові ритуали.

Бувало, що популярний телеведучий активно займався спортом, а часом, перебуваючи в апатії, його день міг починатися з прийому алкоголю.

"Колись мій день починався о 6 ранку, я випивав склянку теплого чаю з медом, пробігав 10 кілометрів, після робив розтяжку, підтягувався, віджимався, приймав контрастний душ і з'їдав корисний вуглеводний сніданок. Озираючись на ці дні, хочеться запитати самого себе: "невже все було настільки погано?". Але бувало і по-іншому, коли я прокидався після полудня і ще в обід кожен день випивав пляшку вина. Зараз ранкові ритуали стали набагато простіше: прокинувся, посміхнувся, випив склянку води і пішов будити дитину в школу. Напевно, будуть і інші сценарії. Головне, про що я завжди пам'ятаю: у мене повинна бути мрія, заради якої я прокидаюся вранці, інакше я просто не встану», — відверто зізнається Дмитро Шепелєв.

Шоумен також жартує, що йому протипоказані суші перед сном, оскільки після них він сильно набрякає.

"Інакше вранці рідна мати мене не впізнає", - продовжив Шепелєв у спілкуванні з журналістами.

Раніше батько Жанни Фріске розповідав, як Шепелєв нібито знущався над співачкою.

"Він її ображав ще в Америці і Ризі, де вона лікувалася. Говорив, що ти страшна і будеш нікому не потрібна», - відверто заявив Володимир Фріске в коментарі журналістам.

Батько Жанни Фріске також додав, що Кудрявцева з Орловою розповідали про стосунки Дмитра до Жанні його дружині Ользі, але він про це не знав до останнього.

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