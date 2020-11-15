"Важливо, що є близькі люди, які зігрівають"

Молодша сестра покійної російської співачки Жанни Фріске, Наталія Фріске вирішила забути про холоди і негоду і поділилася спекотним фото з відпочинку на Шрі-Ланці

34-річна красуня поділилася новим знімком у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На фото Наталя насолоджується теплом і морем на далекій Шрі-Ланці. Дівчина позує на тлі природи в чорному купальнику-бікіні і стильних дзеркальних окулярах. Фріске щасливо посміхається і явно виглядає задоволеним життям.

"І немає ніякої різниці літо зараз або осінь... Важливо, що є близькі люди, які зігрівають... Слово... Вчинок... Посмішка...",- підписала вона фото.

Передплатники красуні активно коментують її пост.

"Шикарна!", "Немає ніякої різниці, якщо ти на Шрі", "красуня", "славна милаха-улибашка", "Королева", "звичайно ні, коли така краса на фото!", "Як же ви маєте рацію Наташ!",- пишуть люди.

До цього ми писали, що Наталя спантеличила своєю худорбою на фото.

У себе в Instagram дівчина опублікувала фото, зроблене в ліфті. Наталя позувала в коротеньких шортиках, чорних колготках і водолазці. Виглядала красуня вражаюче, її очі світилися від щастя.

"Всі ми різні... Хтось цінує наше мовчання... Хтось наше слово... А хтось любить нас просто за те, що ми є в їхньому житті", - підписала знімок Фріске.

Її пост за кілька днів оцінили майже 4 тисячі осіб. У коментарях стали обговорювати фігуру Наталії, залишаючи їй масу компліментів.

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