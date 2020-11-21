42-річна телеведуча Анфіса Чехова продовжує розбурхувати мережу яскравими знімками, зробленими під час відпочинку на Мальдівах

Нове пляжне фото знаменитість розмістила у себе Instagram, передає Politeka.net

Цього разу Чехова показала, як ніжиться в блакитних водах Індійського океану в блакитному купальнику.

Вона стала приймати сонячні ванни, стоячи по коліно у воді.

У підписі до знімка Чехова вирішила поміркувати про людей, умовно розділяючи їх на три категорії.

"1. Їм пофігу хто, де і скільки відпочиває. Як правило такі люди і самі часто подорожують.



2. Люди, які люблять стежити за чужими подорожами. Це їх мотивує, дозволяє мріяти, прагнути до своїх власних чудових пригод. Надихає, радує і стимулює.



3. Люди, які ненавидять тих, хто подорожує. Це вони пишуть в коментах: "від чого ви так втомилися, що постійно відпочиваєте?»

"А працювати коли будете?»

"Кругом пандемія, а ви, (цитую) срані багатії, все по Мальдівах катаєтеся!»



Ці люди в своїй голові заборонили собі навіть мати мрію (я вже не кажу про намір або мета) коли-небудь подорожувати, і робити це так часто, як це можливо!",- написала Чехова.

Також телеведуча справедливо підмітила, що злість, ненависть, заздрість, руйнують не тих, на кого вони спрямовані, а тих, хто їх відчуває. Тому вона закликала людей бути добрішими і не заздрити.

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