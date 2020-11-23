Відома співачка Дуа Липа показала себе в незвичайному образі

На фото зірка позувала в топі і штанях, які приспустила, чорного кольору. Красуня стояла біля стіни і можна помітити на сідницях мотузочки від стригів співачки. Волосся у липи було розпущеним, артистка скорчила гримасу на знімку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Бранець", - підписала фото Дуа.

Фанати поставили понад 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я дивився пісню дуже добре", " хочу з'їсти що-небудь смачненьке, яка порада ??", "Ти така красива", "Ооо, люблю мою любов знову", "після цієї пісні я в полоні", "я так чертовски люблю тебе", "красива, унікальна, ідеальна", "Dua lipa Prisoner - пісня, яку я не можу перестати слухати, щоб подякувати тобі, Дуа Липа, ти знову зробила це", "не можу викинути тебе з голови, з голови", "не можу дочекатися вашого виступу ув'язненого на студії 2054".

Повідомлялося, що британська співачка Дуа Липа захопила фанатів, змусивши розкішну подругу в сітці розвести ноги до непристойності.

"Ви готові до темряви з Майлі Сайрус?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії видно саму Дуа Липу, а позаду неї – зірку Майлі Сайрус. Остання вирішила вбратися в білий топ і колготи в сітку, зухвало при цьому поглядаючи в кадр.

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