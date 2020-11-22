Меган Маркл не дісталася каблучка з колекції принцеси Діани, яка зберігалася у її чоловіка принца Гаррі

Багато хто очікував, що принц Гаррі подарує кільце принцеси Діани своїй дружині Меган Маркл, але він вчинив як справжній джентльмен. Зокрема, принц подарував каблучку з сапфіром своєму братові, принцу Вільяму та Кейт Міддлтон.

Про це розповів Пол Баррелл, екс-дворецький принцеси Уельської, передають Дни24.

На думку принца Гаррі, в один день прикраса могла б опинитися на руці тієї, хто стане королевою Великобританії.

"Це було безкорисливо і дуже по‑доброму — саме такою була і Діана", - розповів екс-дворецький принцеси Уельської.

Виявляється, як тільки герцог Кембриджський зважився зробити пропозицію Кейт Міддлтон, брат сказав йому: "Хіба не було б доречно, щоб у неї було мамине кільце?".

Також раніше повідомлялося, що принц Вільям ще на початку пандемії перехворів уханьським вірусом. Однак старший син принцеси Діани і Букінгемський палац тримали в таємниці цю новину, щоб не шокувати британський народ.

ЗМІ запевняють, що були такі моменти, коли чоловікові герцогині було важко дихати, через що були налякані члени королівської сім'ї. І не виключено, що Кейт Міддлтон могла стати вдовою.

Нагадаємо, Принц Вільям раптово кинув Кейт Міддлтон.

Як повідомляла Politeka, принц Вільям розлючений поведінкою Меган Маркл і принца Гаррі.

Також Politeka писала, що У 7-річного сина Міддлтон і Вільяма вимагають повернути дорогоцінний подарунок.