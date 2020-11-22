Участники шоу "Танці з зірками" показали, как готовятся к полуфиналу

Фото танцоров во время тренировок опубликовали в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net. 22 ноября на паркете схлестнутся три пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Юлия Санина и Дмитрий Жук.

Первый тандем предстал на снимке в весьма экстравагантной позе. Макс Леонов крепко оперся ногами в пол, отклонился и схватил за ногу свою партнершу, которая изогнулась в изящном жесте. Свободной рукой танцор продемонстрировал внушительный бицепс.

Кирилл Васюк, в свою очередь, взял Надежду Мейхер на руки. Певица в обтягивающем топе и леггинсах обняла партнера за шею и обхватила его бедрами. Юлия Санина и вовсе забралась Дмитрию на шею, свесив ноги вниз. Смеющаяся солистка группы The Hardkiss подняла руку высоко вверх, изобразив пальцами знак мира.

"Три пары полуфиналистов, три сильные конкурентки. За кого в ожесточенном женском полуфинале ты отдашь свой голос? ⚡️ Сегодня в 21:00 на 1 + 1 паркет просто гореть от эмоций и удивительных выступлений", - отмечается в посте. - "Пары продемонстрируют всю свою танцевальную майтернисть, чтобы поразить судей и зрителей. В полуфинале впервые в истории шоу участники выйдут на паркет вместе с ведущими и выполнят еще два танца - по латиноамериканской и классической программ".

Пользователи соцсети поддержали своих фаворитов в комментариях:

"Юля Санина и Дима Жук 🖤 Юля растёт с каждым эфиром при том что она никогда не танцевала"; "За ту, которая пришла с 0 и показала на 100! 🔥 Не будем ни на кого тыкать пальцами... 😉"; "Макс Леонов и Санты Димоплус лучшие 💎💎💎"; "За Надю Мейхер 🔥🔥 она лучшая! Самая искренняя"; "Мне нравятся Надежда Мейхер и Юлия Санина 😍😍😍"; "Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, мой голос только за них"; "Санта Димопулос, Макс Леонов. Самые лучшие, я за Вас, я верю в вашу победу ♥ ️🔥".

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