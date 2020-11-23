Цієї осені стартував з успіхом черговий сезон популярного танцювального проекту "Танці з зірками"
Велика частина виступів вже позаду і залишився всього крок до фіналу. Боротися зла головний кубок парам довелося з особливими обмеженнями через вірус, а деякі через нього ще й вибули з проекту.
Відомо, що суддівське крісло зайняла артистка балету Катерина Кухар, хореограф Влад Яма і легенда української хореографії Григорій Чапкіс. Також, згідно з даними проекту в Instagram, за крок від бажаного суперфіналу шоу відвідають рідні - улюблені чоловіки учасниць.
Підтримати перед виступом і сказати найтепліші слова для Юлії Саніної прийде Вал, Санті Дімопулос- Ігор, Надії Мейхер - Михайло. З цього приводу пропонуємо згадати, як близькі люди підтримували своїх обранців на проекті ще до того, як вони покинули фінал.
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Надія Мейхер раніше завжди говорила, що ніколи не горіла бажанням створити сім'ю, не прагнула до заміжжя. Також раніше зірка повідомила, що зустріч з Михайлом була визначена долею і змусила її змінюватися.
"Коли я побачила Мішу, відразу подумала: який цікавий чоловік! А оскільки раніше подібних думок по відношенню до інших у мене не виникало, зрозуміла, що це може бути серйозно. Я обожнюю самотність, мені ніколи не буває нудно зі своїми думками і фантазіями, але, незважаючи на це, відчула: Міша з'явився в моєму житті не просто так. Це не якийсь черговий роман, а щось серйозне і доленосне»,-говорила Мейхер.
Чоловік артистки поділяє її захоплення і повністю підтримав її прагнення до перемоги на танцювальному шоу, тому він також відвідає майбутній виступ, щоб замотивувати дружину до перемоги.
А ось за словами Юлії Саніної, її чоловік Валерій Бебко поставив їй умову, що вона зможе взяти участь в шоу тільки якщо її партнер буде одружений.
"Після першого ефіру у нас з чоловіком була розмова про те, що у нас такі відверті танці, дуже сексуально і відкрито. Я пояснила йому, що це ча-ча-ча і це дитячий лепет на галявині. А в другому ефірі буде румба-танець пристрасного кохання. Я пояснила, що на сцені я актриса. Він бачить, як у мене горять очі, що я щаслива і тому прощає мені деякі нюанси", - сказала Саніна.
Співачка Санта Дімопулос виявилася з перших ефірів однією з найпопулярніших учасниць. Вона також розповіла на сторінці в Instagram про ставлення чоловіка до її постановок на проекті.
"Чи є ревнощі між мною і моїм чоловіком? Ні, тому що в наших відносинах немає місця маніпуляціям, претензіям і підозрам. Тому що мій чоловік точно знає: Він-єдиний і найголовніший і всі мої найспекотніші танці я присвячую йому! Тому що між нами немає страху і недовіри і тому що ми про все можемо поговорити. Відносини - це привід для радості, джерело щастя і задоволення. Але точно-не драми. Нехай драма залишається в театрі", - підкреслила в Instagram співачка.
Учасник популярних груп " Время и Стекло "і MOZGI, а також екс-учасник" Танців з зірками " Позитив потрапив в центр обговорень через партнерство з Юлією Сахневич. Справа в тому, що чоловікові почала приписувати роман з танцівницею і навіть шукати докази про зіпсовані стосунки з його дружиною.
Однак в інтерв'ю чоловік все спростував після того, як вибув з проекту. Так, за словами артиста відносин між ними немає і не було, а його дружина завжди йому довіряла, тому приводу для пліток бути не повинно.
"Ми всі граємо любов на паркеті. Весь. Шури-мури, інтриги, розслідування — іноді дратують. Складного року в моєму житті не було. З усіма подіями", - говорив Олексій, відзначаючи, що незважаючи на те, що він і його дружина ревниві люди, вони довіряли один одному.
Ілона Гвоздьова є хореографом і вважається однією з найвідоміших учасниць шоу "Танці з зірками". Артистка одружена з Іваном Хомячуком. Подружжя виховує дочку Валерію і маленького сина. Будучи на останніх місяцях вагітності Ілона не побоялася танцювати з Дмитром Танковичем, чим викликала резонанс.
Однак, до уваги талановитій артистці не звикати. Минулого сезону вона танцювала з ексцентричним телеведучим Володимиром Остапчуком, який своїм розлученням посеред шоу спровокував хвилю пліток у бік Ілони. На той момент чоловік тільки розлучався з першою дружиною і почав участь в шоу. За словами Гвоздьової, ці чутки негативно вплинули не тільки на її репутацію, але і на відносини в сім'ї. Їй довелося важко в цей період разом з чоловіком.
"На проекті "Танці з зірками" своєю заявою про розлучення Володимир Остапчук завдав моральну травму мені і моїй родині, а також поставив пляму на моїй репутації - це факт».
Телеведуча Ольга Фреймут стала учасницею шоу" Танці з зірками " і фактично відразу потрапила в центр скандалів через свої перепалки з Катериною Кухар. Телеведуча нерідко потрапляла під критику в мережі, проте намагалася не подавати Віду до останнього моменту. У 3 випуску танцювального проекту телеведуча розповіла деталі особистого життя.
Як відомо, Ольга Фреймут одружена з Генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком. Під час інтерв'ю в шоу "Танці з зірками" знаменитість зізналася, що сама запропонувала чоловікові одружитися, зазначивши, що вона припинила вважати себе Попелюшкою і чекати принца. Тому в 35 років і вийшла заміж, адже вона по суті запропонувала коханому це сама. Чоловік підтримував Ольгу на її виступах і незважаючи на всі складнощі Ольга змогла зайти досить далеко в проекті.
Нагадаємо, що Фреймут розімліла в обіймах коханого чоловіка прямо на вулиці, "Танці з зірками" більше не потрібні:"Романтика".
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