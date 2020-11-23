Цієї осені стартував з успіхом черговий сезон популярного танцювального проекту "Танці з зірками"

Велика частина виступів вже позаду і залишився всього крок до фіналу. Боротися зла головний кубок парам довелося з особливими обмеженнями через вірус, а деякі через нього ще й вибули з проекту.

Відомо, що суддівське крісло зайняла артистка балету Катерина Кухар, хореограф Влад Яма і легенда української хореографії Григорій Чапкіс. Також, згідно з даними проекту в Instagram, за крок від бажаного суперфіналу шоу відвідають рідні - улюблені чоловіки учасниць.

Підтримати перед виступом і сказати найтепліші слова для Юлії Саніної прийде Вал, Санті Дімопулос- Ігор, Надії Мейхер - Михайло. З цього приводу пропонуємо згадати, як близькі люди підтримували своїх обранців на проекті ще до того, як вони покинули фінал.

Надія Мейхер раніше завжди говорила, що ніколи не горіла бажанням створити сім'ю, не прагнула до заміжжя. Також раніше зірка повідомила, що зустріч з Михайлом була визначена долею і змусила її змінюватися.

"Коли я побачила Мішу, відразу подумала: який цікавий чоловік! А оскільки раніше подібних думок по відношенню до інших у мене не виникало, зрозуміла, що це може бути серйозно. Я обожнюю самотність, мені ніколи не буває нудно зі своїми думками і фантазіями, але, незважаючи на це, відчула: Міша з'явився в моєму житті не просто так. Це не якийсь черговий роман, а щось серйозне і доленосне»,-говорила Мейхер.

Чоловік артистки поділяє її захоплення і повністю підтримав її прагнення до перемоги на танцювальному шоу, тому він також відвідає майбутній виступ, щоб замотивувати дружину до перемоги.

А ось за словами Юлії Саніної, її чоловік Валерій Бебко поставив їй умову, що вона зможе взяти участь в шоу тільки якщо її партнер буде одружений.

"Після першого ефіру у нас з чоловіком була розмова про те, що у нас такі відверті танці, дуже сексуально і відкрито. Я пояснила йому, що це ча-ча-ча і це дитячий лепет на галявині. А в другому ефірі буде румба-танець пристрасного кохання. Я пояснила, що на сцені я актриса. Він бачить, як у мене горять очі, що я щаслива і тому прощає мені деякі нюанси", - сказала Саніна.

Співачка Санта Дімопулос виявилася з перших ефірів однією з найпопулярніших учасниць. Вона також розповіла на сторінці в Instagram про ставлення чоловіка до її постановок на проекті.

"Чи є ревнощі між мною і моїм чоловіком? Ні, тому що в наших відносинах немає місця маніпуляціям, претензіям і підозрам. Тому що мій чоловік точно знає: Він-єдиний і найголовніший і всі мої найспекотніші танці я присвячую йому! Тому що між нами немає страху і недовіри і тому що ми про все можемо поговорити. Відносини - це привід для радості, джерело щастя і задоволення. Але точно-не драми. Нехай драма залишається в театрі", - підкреслила в Instagram співачка.

Учасник популярних груп " Время и Стекло "і MOZGI, а також екс-учасник" Танців з зірками " Позитив потрапив в центр обговорень через партнерство з Юлією Сахневич. Справа в тому, що чоловікові почала приписувати роман з танцівницею і навіть шукати докази про зіпсовані стосунки з його дружиною.

Однак в інтерв'ю чоловік все спростував після того, як вибув з проекту. Так, за словами артиста відносин між ними немає і не було, а його дружина завжди йому довіряла, тому приводу для пліток бути не повинно.

"Ми всі граємо любов на паркеті. Весь. Шури-мури, інтриги, розслідування — іноді дратують. Складного року в моєму житті не було. З усіма подіями", - говорив Олексій, відзначаючи, що незважаючи на те, що він і його дружина ревниві люди, вони довіряли один одному.

Ілона Гвоздьова є хореографом і вважається однією з найвідоміших учасниць шоу "Танці з зірками". Артистка одружена з Іваном Хомячуком. Подружжя виховує дочку Валерію і маленького сина. Будучи на останніх місяцях вагітності Ілона не побоялася танцювати з Дмитром Танковичем, чим викликала резонанс.

Однак, до уваги талановитій артистці не звикати. Минулого сезону вона танцювала з ексцентричним телеведучим Володимиром Остапчуком, який своїм розлученням посеред шоу спровокував хвилю пліток у бік Ілони. На той момент чоловік тільки розлучався з першою дружиною і почав участь в шоу. За словами Гвоздьової, ці чутки негативно вплинули не тільки на її репутацію, але і на відносини в сім'ї. Їй довелося важко в цей період разом з чоловіком.

"На проекті "Танці з зірками" своєю заявою про розлучення Володимир Остапчук завдав моральну травму мені і моїй родині, а також поставив пляму на моїй репутації - це факт».

Телеведуча Ольга Фреймут стала учасницею шоу" Танці з зірками " і фактично відразу потрапила в центр скандалів через свої перепалки з Катериною Кухар. Телеведуча нерідко потрапляла під критику в мережі, проте намагалася не подавати Віду до останнього моменту. У 3 випуску танцювального проекту телеведуча розповіла деталі особистого життя.

Як відомо, Ольга Фреймут одружена з Генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком. Під час інтерв'ю в шоу "Танці з зірками" знаменитість зізналася, що сама запропонувала чоловікові одружитися, зазначивши, що вона припинила вважати себе Попелюшкою і чекати принца. Тому в 35 років і вийшла заміж, адже вона по суті запропонувала коханому це сама. Чоловік підтримував Ольгу на її виступах і незважаючи на всі складнощі Ольга змогла зайти досить далеко в проекті.

Нагадаємо, що Фреймут розімліла в обіймах коханого чоловіка прямо на вулиці, "Танці з зірками" більше не потрібні:"Романтика".

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