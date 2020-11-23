Этой осенью стартовал с успехом очередной сезон популярного танцевального проекта "Танцы со звездами"

Большая часть выступлений уже позади и остался всего шаг до финала. Бороться зла главный кубок парам пришлось с особыми ограничениями из-за вируса, а некоторые из-за него еще и выбыли из проекта.

Известно, что судейское кресло заняла артистка балета Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и легенда украинской хореографии Григорий Чапкис. Также, согласно данным проекта в Инстаграм, в шаге от желаемого суперфинала шоу посетят родные - любимые мужчины участниц.

Поддержать перед выступлением и сказать самые теплые слова Юлии Саниной придет Вал, Санте Димопулос - Игорь, Надежды Мейхер - Михаил. По этому поводу предлагаем вспомнить, как близкие люди поддерживали своих избранников на проекте еще до того, как они покинули финал, а также показывают страсти не только на паркете.

Надежда Мейхер ранее всегда говорила, что никогда не горела желанием создать семью, не стремилась к замужеству. Также ранее звезда г оворила, что встреча с Михаилом была предначертана судьбой и заставила ее меняться.

«Когда я увидела Мишу, сразу подумала: какой интересный мужчина! А поскольку раньше подобных мыслей по отношению к другим у меня не возникало, поняла, что это может быть серьезно. Я обожаю одиночество, мне никогда не бывает скучно со своими мыслями и фантазиями, но, несмотря на это, почувствовала: Миша появился в моей жизни не просто так. Это не какой-то очередной роман, а что-то серьезное и судьбоносное», - говорила Мейхер.

Муж артистки разделяет ее увлечения и полностью поддержал ее стремление к победе на танцевальном шоу, поэтому он также посетит будущее выступление, чтобы замотивировать супругу к победе.

А вот по словам Юлии Саниной, ее муж Валерий Бебко поставил ей условие, что она сможет принять участие в шоу только если ее партнер будет женат.

"После первого эфира у нас с мужем был разговор о том, что у нас такие откровенные танцы, очень сексуально и открыто. Я объяснила ему, что это ча-ча-ча и это детский лепет на лужайке. А во втором эфире будет румба - танец страстной любви. Я объяснила, что на сцене я актриса. Он видит, как у меня горят глаза, что я счастлива и поэтому прощает мне некоторые нюансы", - сказала Санина.

Певица Санта Димопулос оказалась с первых эфиров одной из самых популярных участниц. Она также рассказала на странице в Instagram об отношении мужа к ее постановкам на проекте.

«Есть ли ревность между мной и моим мужчиной? Нет, потому что в наших отношениях нет места манипуляциям, претензиям и подозрениям. Потому что мой мужчина точно знает: он — единственный и самый главный и все мои самые жаркие танцы я посвящаю ему! Потому что между нами нет страха и недоверия и потому что мы обо всем можем поговорить. Отношения — это повод для радости, источник счастья и удовольствия. Но точно — не драмы. Пусть драма остается в театре», — подчеркнула в Инстаграм певица.

Участник популярных групп "Время и Стекло" и MOZGI, а также экс-участник "Танців з зірками" Позитив попал в центр обсуждений из-за партнерства с Юлией Сахневич. Дело в том, что мужчине начала приписывать роман с танцовщицей и даже искать доказательства об испорченных отношениях с его супругой.

Однако в интервью мужчина все опроверг после того, как выбыл из проекта. Так, по словам артиста отношений между ними нет и не было, а его жена всегда ему доверяла, поэтому повода для сплетен быть не должно.

«Мы все играем любовь на паркете. Все. Шуры-муры, интриги, расследования — иногда раздражают. Сложного года в моей жизни не было. Со всеми событиями», - говорил Алексей, отмечая, что несмотря на то, что он и его жена ревнивые люди, они доверяли друг другу.

Илона Гвоздевая является хореографом и считается одной из самых известных участниц шоу "Танцы со звездами". Артистка замужем за Иваном Хомячуком. Супруги воспитывают дочь Валерию и маленького сына. Будучи на последних месяцах беременности Илона не побоялась танцевать с Дмитрием Танковичем, чем вызвала резонанс.

Однако, к вниманию талантливой артистке не привыкать. В прошлый сезон она танцевала с эксцентричным телеведущим Владимиром Остапчуком, который своим разводом посреди шоу спровоцировал волну сплетен в сторону Илоны. На тот момент мужчина только разводился с первой супругой и начал участие в шоу. По словам Гвоздевой, эти слухи негативно повлияли не только на ее репутацию, но и на отношения в семье. Ей пришлось тяжело в этот период вместе с супругом.

«На проекте "Танцы со звездами" своим заявлением о разводе Владимир Остапчук нанес моральную травму мне и моей семье, а также поставил пятно на моей репутации - это факт».

Телеведущая Ольга Фреймут стала участницей шоу "Танцы со звездами" и фактически сразу попала в центр скандалов из-за своих перепалок с Екатериной Кухар. Телеведущая нередко попадала под критику в сети, однако старалась не подавать виду до последнего момента. В 3 выпуске танцевального проекта телеведущая рассказала детали личной жизни.

Как известно, Ольга Фреймут замужем за генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотком. Во время интервью в шоу "Танцы со звездами" знаменитость призналась, что сама предложила мужу жениться, отметив, что она прекратила считать себя золушкой и ждать принца. Поэтому в 35 лет и вышла замуж, ведь она по сути предложила возлюбленному это сама. Мужчина поддерживал Ольгу на ее выступлениях и несмотря на все сложности Ольга смогла зайти достаточно далеко в проекте.

Напомним, что Фреймут разомлела в объятьях любимого мужчины прямо на улице, "Танці з зірками" больше не нужны: "Романтика".

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