Тіна Кароль в черговий раз захопила своєю красою і вишуканістю

Як повідомляє Politeka.net, Тіна Кароль не втомлюється вражати і захоплювати шанувальників стильними появами - співачка приміряє ефектні вбрання, які підкреслюють її жіночність і секусальність.

Її виходи в світ завжди викликають бурхливі обговорення в мережі. Так, кілька годин тому вона показала в Instagram-Stories кадри зі свого виступу, для якого обрала пікантну сукню.

Зокрема, Тіна приміряла розкішне вбрання - шовкову вечірню сукню в підлогу чорного кольору з вирізами в зоні талії. Головною родзинкою вбрання стала незвичайна вставка на животі у вигляді візерункового трикутника.

Цей ефектний образ в ретро-стилі артистка доповнила високими шкіряними рукавичками, вишуканими прикрасами і вечірнім макіяжем в тілесних відтінках.

Також в її Instagram з'явилося відео з цього виступу. Звичайно ж, шанувальники поспішили обсипати Кароль захопленими компліментами. При цьому багато з них відзначили, що виглядає співачка просто чудово.

"Така світла, незважаючи на колір сукні", "сукня розкішнае, і Тіночка в ній чарівна", " Богиня в справі👑", " найталановитіша дівчинка ❤️пишаюся❤️", " Наша королева льоду", " чому так красиво ?😍 🔥 ", "Було космічно".

Нагадаємо, що Кароль забула про минулі образи і влаштувала «пожежу» на сцені «Квартал 95».

Як повідомляла Politeka, Тіну Кароль вітають з народженням сина, схожість з батьком вражає.

Також Politeka писала, що томна Тіна Кароль в обнімку з Баланом на "Танцях з зірками" викликала справжній ажіотаж.