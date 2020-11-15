Тіна Кароль у розкішній сукні влаштувала запальний виступ на сцені Студії "Квартал 95"

Відповідним відео популярна українська співачка поділилася у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Співачка виступила в новому випуску "Кварталу", виконавши наживо свій хіт "Лодочка". Для виступу Кароль вибрала воістину розкішний образ. Вона вийшла на сцену в довгій чорній сукні з вузьким верхом і вільною спідницею. Головною родзинкою вбрання стали оригінальні вирізи під грудьми співачки, які так і привертають увагу до її пишних форм.

В ході номера співачка і її підтанцьовка забиралися на стільці з ногами, а потім сідали і навіть лягали на них.

Шанувальники співачки не змогли пройти повз такого номера і буквально засипали Тіну компліментами.

"Краща", "приголомшливо", "Тіна ви така справжня і жіночна! Співаєте ви шикарно", "Жінка-Богиня... Прекрасна у всьому", "це просто вогонь", "яка ж Тіна неймовірна. Чарівний, крихкий, жіночний. Але в той же час така сильна ... Кожна її пісня торкається до душі і залишає приємний слід на ній", - пишуть люди.

Зазначимо, що нещодавно Кароль розповіла про момент, коли один з номерів "Кварталу 95" образив її.

"У них була сценка про пісню "Ноченька". У той момент я не те, щоб образилася, але було неприємно. Хоча нічого такого там не було. Пізніше хлопці говорили мені: "Тіна, ми нічого такого не мали на увазі". Трохи пізніше я навчилася сприймати такі номери легше і спокійніше", - зізналася Тіна Кароль.

Нагадаємо, розкішна Кароль глибиною декольте переплюнула Астаф'єву з Чеховою.

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