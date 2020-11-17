Теплі стосунки між Тіною Кароль і Даном Баланом викликали ажіотаж, і тепер шанувальники хочуть бачити виконавців разом

Як пише Politeka.net, перед 12 ефіром популярного шоу "Танці з зірками" в соцмережі "Instagram" з'явився спільний знімок Тіни Кароль і солістки Hardkiss Юлії Саніної. Співачки сфотографувалися за лаштунками в красивих вечірніх нарядах. При цьому Кароль обняла свою колегу ззаду і ніжно притиснулася до її голови.

Деяким народним умільцям здалося, що на місці Юлії Саніної в обіймах пекучої блондинки має бути зовсім інша людина, тому користувачі "прифотошопили" до неї Дана Балана. Так на одному з колажів молдавський виконавець зображений в піджаку, чорній туніці і білій футболці, на іншому ж він з'явився в більш строгому піджаку і іншій футболці з глибоким вирізом.

Багатьом шанувальникам сподобалася така творчість, інші ж розкритикували майстрів "фотошопу" за зіпсований оригінал:

"Який дешевий монтаж (("; "поверніть Саніну 🤧"; "та що вам, шкода, якщо хоча б на 1 фоточці дано побуде?"; "Які таланти, браво, робота відмінна, вкладена любов в цей шедевр"; "Люди, що вам не подобається?", "Навіть не знаю що краще, оригінал або фш🤣 👍 🏻"; "Фотошоп вогонь, але все таки Юльку приємніше було бачити на фото з Тіною🤓"; "Не можна таке робити"; "Як хочеться разом їх побачити. Прекрасна пара"; "У чому гумор??? Що смішного!?!?!! Набридли, весь Інстаграмм в цьому незрозумілому Фотошопі!!! Жах"; "Там так кумедно прядка Юлиного волосся залишилася висіти 😂".

Нагадаємо, кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців: "молодше, ніж 14 років тому".

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав засумувала на" Танцях з зірками "Кароль в розкутій сукні:" Без настрою дівчинка"

Також Politeka писала, що Кароль забула про минулі образи і влаштувала "пожежу" на сцені "Квартал 95": "жінка-богиня»