Телеведуча Ксенія Собчак спустила всіх собак на російську святиню - ефект від сюрпризу її чоловіка виявився несподіваним
Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала за цікавим заняттям.
Режисер Костянтин Богомолов зробив Собчак подарунок, звозивши дружину в Троїце-Сергієву Лавру. Однак настрій Ксенії виявився зіпсованим через місцевий клозет та відсутність ресторанів.
На фото телеведуча, до речі, постала в безглуздому образі: шапці-вушанці і захисній масці на все обличчя.
"Сергієв Посад мене, чесно кажучи, засмутив. Крім покажчиків на китайському ніяких знаків того, що місто хоче бути центром туризму... Туалет у Лаври це, вибачте, очко. Причому Платне (!) Очко, де 15 рублів приймають paypalом по карті!!! Чистий Пелевін. Айфоном заплатити 15 рублів можна, а зробити нормальний туалет - ні. Жодного класного затишного кафе, тобто Лавра - є, і це дуже красиво, а все навколо - як завжди...", - поскаржилася в підписі Ксенія.
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Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене. Варто відзначити, не всі опинилися на боці Собчак, "з її-то запитами".
"Ксенія, ви забули сережки з хрестами😂"
"Норм туалет. У Росії у більшості будинків такий, тут навіть чистіше"
"Сподівався біса з тебе вигнати? Долучити до духовного? Все одно клозет знайшла 😉"
"Нормальний туалет) Ксенія, частіше виходьте в люди) в реальне життя))"
"Де б знайти такого чоловіка😂"
"Волочкову там не зустрічали?"- "вона зараз на Мальдівах рогатку прогріває 🙈"
"Як завжди не задоволена рожа ((((, знову все обосра#@))))"
"Вам дуже до лиця вушанка!"
Нагадаємо, що Ксенія Собчак показала свої гарбузи і осоромилася перед публікою: "доярки набагато краше".
Також Politeka писала, що Собчак з оголеною спиною вивели з себе на модній тусовці, Богомолов свідок.