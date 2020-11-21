Ксения Собчак с бывшим мужем Максимом Виторганом повеселились у сына на дне рождении

Снимки скандальная телеведущая разместила у себя в Инстаграм, передает Politeka.net

Как известно, 18 ноября 2016 года Ксения Собчак в возрасте 35 лет впервые стала мамой. У журналистки родился сын от российского актера Максима Виторгана, которого они назвали Платоном. Сейчас мальчику уже исполнилось 4 года и счастливые родители снова встретились, чтобы отметить знаменательное событие.

За три часа праздничные кадры просмотрели почти сто тысяч человек, комментариев великое множество. Поклонники и хейтеры поздравляют мальчка с днем рождения, многие отметили, что он становится похож на своего отца Максима Виторгана. Другие говорят, что на деда - отца Ксении Анатолия Собчака. Нашлись и такие, кто отметил, что Ксения с Максимом - очень красивая и гармоничная пара и пожалели, что они разошлись.

"Какие же вы,Ксюш,с Максом -Тонкие и Умные Люди!В том смысле,что-Что бы Не происходило в Вашей жизни(Твоей и Максима)(!)-РЕБЁНОК СЧАСТЛИВ!Браво Вам!Я-от души-без всякой иронии!Браво!!",

" На фотке с Виторганом крутая 👍",

" И мамины и папины черты так отчетливо видны у мальчика ☺️",

" Хорошо, когда тебе 4 года, и папа с мамой рядом",

" Платон очень на Максима стал похож, с днем рождения 🎂",

" Ксения, какой у вас мужчина получился славный!Платон-красавчик",

" На папу похож... Красавчик🔥🔥🔥👍",

" Ксюша как вы хорошо смотритесь с Виторганом! Жаль что вы не вместе !!",

"Симпатичный мальчишка!!! Очень похож на своего деда, отца Ксюши",

" Сын становится похож на папу", " Очень красивый мальчуган👍"

Напомним, что Ксения Собчак показала свои тыквы и осрамилась перед публикой: "Доярки намного краше".

Также Politeka писала, что Собчак с обнаженной спиной вывели из себя на модной тусовке, Богомолов свидетель.