В Україні хочуть запровадити професійну накопичувальну пенсійну систему

Кабмін пропонуватиме Верховній Раді схвалити відповідний законопроект, пише Politeka.net з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Прем'єр повідомив, що на засіданні уряду був схвалений законопроект, який передбачає введення накопичувальної системи для осіб, молодше 35 років, які працюють в особливо важких і небезпечних умовах.

Зазначається, що особи, які потрапляють до переліку тих, хто може розраховувати на виплати, отримають особисті пенсійні рахунки, якими зможуть скористатися вже після виходу на пенсію. На цьому рахунку буде зберігатися серйозна сума, яку людина зможе отримати в якості доплати до основної пенсії.

Шмигаль зазначив, що уряд провів розрахунки аж до 2050 року. Обсяг коштів для такого нововведення складе 2-3 млрд гривень на рік. У Кабміні впевнені, що від впровадження цієї системи виграють як працівники, так і роботодавці.

Додамо, що законопроект передбачає три програми.

Перша дає право на отримання пенсії після 50 років за умови, що людина пропрацювала 20/25 років (жінки/чоловіки). З них 7,5/10 років людина повинна була працювати на шкідливих професіях.

Друга і третя програми дають право на вихід на пенсію в 55 років за певних умов.

Відомо, що додаткові кошти до фонду накопичувальних пенсій платитимуть роботодавці.

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