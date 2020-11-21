Стало відомо, хто з українців заробляє найбільше
Незмінними лідерами є співробітники сфери інформаційних технологій. Залежно від вакансій їх зарплата коливається від 40 до 62 тисяч гривень.
Відзначимо, що ппро підсумки вересня поточного року середня зарплата в Україні склала 11 998 гривень.
За даними Державної служби статистики, найчастіше зарплата штатних працівників в Україні становить від 5000 до 6000 гривень на місяць.
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Також варто відзначити, що розмір прожиткового мінімуму в Україні буде підвищено вже з 1 грудня 2020 року.
В Мінсоцполітики уточнили, що сума зросте на 71 гривню і складе 2189 гривень.
Також ми повідомляли, що з січня наступного року розміри ставок зарплати працівників освіти і науки збільшаться на 20% (до 2670 грн), з липня – ще на 8,3% (до 2893 грн).
Нагадаємо, що Прожитковий мінімум підвищать, що буде з пенсіями і зарплатами
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