Стало відомо, хто з українців заробляє найбільше

Як передає Politeka.net , відповідні дані оприлюднили на порталі work.ua



Незмінними лідерами є співробітники сфери інформаційних технологій. Залежно від вакансій їх зарплата коливається від 40 до 62 тисяч гривень.

Згідно з даними за посадами, в Україні найбільше отримують інформаційні директори, радники, національні менеджери та суперінтенданти. Їх зарплата становить в межах 40 тисяч гривень.



