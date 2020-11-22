Українців чекає новий курс долара, експерти озвучили прогноз

Так, аналітик Вадим Іосуб прогнозує у виданні Обозреватель, що українська валюта до кінця листопада має всі шанси як для зростання, так і для незначної девальвації.

За його словами, курс долара через тиждень незначно збільшиться до 28,5 гривень за долар.



"На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку буде торгуватися через тиждень поблизу 28,5 грн. Готівковий долар буде торгуватися по 28,3/28,5 грн", – говорить аналітик.

У той же самий час, Андрій Шевчишин прогнозує: гривня найближчим часом змінить вартість до 28,5 гривень за долар, реагуючи на сформований фон.

Він додав, що над ринком продовжує нависати велика хвиля гривневої ліквідності, яка може піти на покупку іноземної валюти, що сильно натисне на гривню.

Також раніше повідомлялося, що курс валют в Україні 22 Листопада змусить громадян неабияк понервувати, підступні плани долара і євро розкриті. Такими є прогнози економічних експертів з нацрегулятора.

Курс валют сьогодні буде виглядати наступним чином: 100 доларів – 2825,72 грн; 100 євро - 3343,53 грн.

Уточнимо, що економісти прогнозують падіння гривні вже в цей понеділок. Зі старту на міжбанку національна валюта втратить 0,0981 пункту. Що стосується євро, то гривня позбудеться 0,1913 позиції.

Нагадаємо, долар влаштує гривні спекотний листопад, українців попередили, чого чекати від курсу.

Як повідомляла Politeka, долар "порве" гривню, з'явився несподіваний прогноз.

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