Украинцев ждет новый курс доллара, эксперты озвучили прогноз

Так, аналитик Вадим Иосуб прогнозирует в издании Обозреватель, что украинская валюта до конца ноября имеет все шансы как для роста, так и для незначительной девальвации.

По его словам, курс доллара через неделю незначительно увеличится до 28,5 гривен за доллар.



"На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 28,5 грн. Наличный доллар будет торговаться по 28,3/28,5 грн", – говорит аналитик.

В то же самое время, Андрей Шевчишин прогнозирует: гривня в ближайшее время изменит стоимость до 28,5 гривен за доллар, реагируя на сложившийся фон.

Он добавил, что над рынком продолжает нависать большая волна гривневой ликвидности, которая может пойти на покупку иностранной валюты, что сильно надавит на гривню.

Также ранее сообщалось, что курс валют в Украине 22 ноября заставит граждан изрядно понервничать, коварные планы доллара и евро раскрыты. Такими являются прогнозы экономических экспертов из нацрегулятора.

Курс валют сегодня будет выглядеть следующим образом: 100 долларов – 2825,72 грн; 100 евро – 3343,53 грн.

Уточним, что экономисты прогнозируют падение гривны уже в этот понедельник. Со старта на межбанке национальная валюта потеряет 0,0981 пункта. Что касается евро, то гривна лишится 0,1913 позиций.

Напомним, доллар устроит гривне жаркий ноябрь, украинцев предупредили, чего ждать от курса.

Как сообщала Politeka, доллар "порвет" гривну, появился неожиданный прогноз.

Также Politeka писала, что доллар сорвался в пропасть, НБУ сильно надавил на курс валют.