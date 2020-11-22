Зарплати бюджетників в Україні зростуть через підвищення прожиткового мінімуму

Після підвищення прожиткового мінімуму у грудні, який вплине на пенсії, в Україні перерахують і зарплати. Зокрема, це зроблють для працівників бюджетних установ.

Мінімальний тарифний оклад працівника не може бути меншим за прожитковий мінімум для працездатного, передає Slavdelo.

Крім "чистого" окладу, українці також можуть отримувати надбавки за стаж, інтенсивність праці і так далі.

11 тарифна ставка зараз 4383 грн, буде не менше 4472 грн; 15 тарифна ставка зараз 5740 грн, буде не менше 5857 грн; 24 ставка зараз 9701 грн, отримають не менше 9897 грн.

До слова, також з 1 січня в Україні збільшиться і мінімальна зарплата. Вона становитиме 6 тисяч гривень, в той час, як зараз, це всього лише 5 тисяч.

Також раніше повідомлялося, що стало відомо, хто з українців заробляє найбільше. Незмінними лідерами є співробітники сфери інформаційних технологій. Залежно від вакансій їх зарплата коливається від 40 до 62 тисяч гривень.

Згідно з даними за посадами, в Україні найбільше отримують інформаційні директори, радники, національні менеджери та суперінтенданти. Їх зарплата становить в межах 40 тисяч гривень.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум підвищать, що буде з пенсіями і зарплатами.

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