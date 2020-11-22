Непереможений український боксер Олександр Усик перехворів китайським вірусом
Як передає Politeka, це сталося ще в першу хвилю пандемії в Україні.
Усик зазначив, що особливо не піддавався паніці, так як вірусом "навесні і восени люди завжди хворіють".
"У мене ситуація була така: я лікував зуби, і у мене потім "бах" – надуло обличчя, немов мене "бджолі покусали" і з'явилася температура. Просто у мене розрізали ясна - вставляли імпланти - я думав все від цього. Але в якийсь момент моя дружина каже "Слухай, я нюх втратила". Ми викликали лікаря, він перевірив нас і дійсно діагноз підтвердився", - сказав український супертяж.
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За словами Усика, вірус знайшли тільки у нього з дружиною. Ніхто з його оточення, хто живе і працює з ними не був заражений.
"Ми сіли на карантин, відсиділи 14 днів. У мене була температура три дні-37.2 або 38 градусів. Слабкість була присутня. Три дні я просто лежав у ліжку, що мені дуже дико не подобалося. Я ненавиджу, коли зі мною відбуваються подібні речі. Як тільки спала температура, то я став робити вдома якісь присідання, прес, розтяжки", – резюмував Усик.
Раніше повідомлялося, що Дерек Чісора, який програв у бою з Олександром Усиком, висловився про майбутні поєдинки українського боксера.
Він вважає, що Олександру Усику не вдасться домогтися успіху в суперважкій вазі. Чісора пояснив, що наш співвітчизник не зможе впоратися ні з Ентоні Джошуа, ні з Тайсоном Ф'юрі.
Як писала Politeka, Усик висунув умови Джошуа, бій може не відбутися: "Я чекаю".
Нагадаємо, Усик вирішив вигуляти Чісору в Києві, британець в захваті: "Подобається ваша ...".
Також Усик зізнався в любові до радянського кінематографу: "Знову Москва".