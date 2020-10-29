Украинский боксер Александр Усик, который в последнее время довольно часто попадает в скандалы, связанные с РФ, признался в любви к российскому кинематорграфу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Twitter промоутерской компании Matchroom Boxing.

Отмечается, что сейчас Усик завершает подготовку к поединку с британцем Дереком Чисорой, который состоится в субботу, 31 октября. В эти дни боксер принимает участие в различных мероприятиях в Лондоне, одно из которых - ответы на вопросы, которые поступают от поклонников.

В частности, 33-летний уроженец Крыма ответил на блиц-вопросы болельщиков, которые они задали через страницу в соцсети.

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Так, отвечая на один из таких вопросов, боксер рассказал, что его любимым фильмом является советская кинолента "Москва слезам не верит".

Отвечая на вопрос относительно предпочтений в алкоголе, Усик сказал, что спиртное он не слишком любит, однако "не отказался бы от пива или рома".

Самыми сложными соперниками в своей карьере он назвал россиянина Артура Бетербиева в любителях и британца Тони Белью – в профессионалах.

Если бы была возможность, Усик хотел бы сойтись на ринге со своим кумиром - Мухамедом Али.

Как известно, в субботу, 31 октября, в Лондоне Усик и Чисора будут бороться за звание официального претендента на чемпионский пояс WBO, обладателем которого является англичанин Энтони Джошуа. 

Напомним, ранее Чисора подогрел интерес к бою с Усиком новым фото: "Будьте готовы, грядет...".

Как сообщала Politeka, у Усика собираются "подчинить" Джошуа после боя с Чисорой, раскрыты планы: "Просто и практично".

Также Politeka писала, что Усик на пляже обратился к Чисоре на ломаном английском, видео.