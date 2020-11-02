Украинский супертяж Александр Усик заявил, что ему понравилось отношение британца Дерека Чисоры к их очной боксерской встрече

Как передает Politeka, об этом украинец заявил в интервью Ютуб-каналу iFL TV.

"Я понял все, что говорил мне Дерек. Он сказал: "Алекс, я знаю, что ты меня понимаешь. Война! Война! Война!" Я сказал ему: "Дерек, нет, мир". Он ответил: "Нет, война!"

Мне понравилось отношение Чисоры. Дерек зашел после боя, мы поговорили. Он сказал, что ему нравится наша сауна. Чисора сказал, что приедет в Киев. Я с удовольствием его встречу и покажу ему этот прекрасный город, нашу страну", - заявил Усик.

Напомним, украинец Василий Ломаченко бурно отреагировал победу Александра Усика, который по очкам одолел Дерека Чисору.

«Экзамен в супертяжелый весу сдан. Двигаемся вперед за титулом», - написал Ломаченко в своем Instagram.

Отметим, что Дерек Чисора остался несогласным со своим проигрышем, считая, что отдал украинцу всего пару раундов.

"Победи ли я? Да, 100%. Я наращивал темп. Да, отдал два раунда, но я увеличивал темп. Но судьи почему-то увидели иначе. Было давление. Иногда мои удары по телу работали. Он жаловался судье, однако судья ничего не сделал. Я просто разочарован и опустошен".

Этот парень убегал от меня, словно засранец. Но я не могу ничего изменить. Мы делали именно то, что нужно было сделать. Я очень разочарован.

Но знаете что? Я не собираюсь сидеть на месте. Буду двигаться только вперед. Ребята, надеюсь, вам понравился бой. Я делаю это только ради вас. Все что я умею - это наносить удары, чтобы вас порадовать", - рассказал Чисора.

Добавим, что несмотря на свое поражение и несогласие с судьями, Чисора проявил гостеприимство и пришел вместе со своим промоутером Дэвидом Хеей после боя в раздевалку украинца, угостив Усика и всех членов его команды бургерами.

Напомним также, Усик пригрозил своему будущему сопернику, видео: "Я иду за тобой!".

Как сообщала Politeka, разозленный Чисора рассказал, почему "победил" Усика: "Он жаловался судье, но тот ничего не сделал".

Кроме того, Усик после тяжелейшего боя с Чисорой раскрыл свой дальнейший путь: "Планирую стать не просто чемпионом мира.



