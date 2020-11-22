Непобежденный украинский боксер Александр Усик переболел китайским вирусом

Как передает Politeka, это произошло еще в первую волну пандемии в Украине.

Усик отметил, что особо не поддавался панике, так как вирусом "весной и осенью люди всегда болеют".

"У меня ситуация была такая: я лечил зубы, и у меня потом "бах" – надуло лицо, словно меня "бджоли покусали" и появилась температура. Просто у меня разрезали десну – вставляли импланты – я считал все от этого. Но в какой-то момент моя жена говорит "Слушай, я нюх потеряла". Мы вызвали врача, он проверил нас и действительно диагноз подтвердился", – сказал украинский супертяж.

По словам Усика, вирус нашли только у него с супругой. Никто из его окружения, кто живет и работает с ними бок-о-бок не был заражен.

"Мы сели на карантин, провели на нем две недели. У меня была температура три дня – 37.2 или 38 градусов. Слабость присутствовала. Три дня я просто-напросто лежал в кровати, что мне очень дико не нравилось. Я ненавижу, когда со мной случаются подобные вещи. Как только спала температура, то я стал делать дома всякие физические упражнения", – резюмировал Усик.

Ранее мы сообщали, что британский боксер Дерек Чисора, которого настигло поражение в поединке с Александром Усиком, рассказал о будущих боях украинского боксера.

По его мнению, у Александра Усика не получится достичь успеха в супертяжелом весе. Чисора отметил, украинец не сумеет победить ни Энтони Джошуа, ни Тайсона Фьюри.

Как писала Politeka, Усик выдвинул условия Джошуа, бой может не состояться: "Я жду".

Напомним, Усик решил выгулять Чисору в Киеве, британец в восторге: "Нравится ваша...".

Также Усик признался в любви к советскому кинематографу: "Опять Москва".