Украинец Александр Усик сообщил, что хочет провести следующий бой против чемпиона WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа

Об этом сообщает Sky Sports.

"Я не дрался один год, нужно было немного времени, чтобы разогреться. Определенно, мы будем действовать намного лучше в будущем. Слава богу, что бой закончился так, как должен был", - заявил Усик

Украинец отметил, что является обязательным претендентом на пояс WBO. И поэтому сейчас У Джошуа есть 2 опции: драться с Усиком или оставить титул вакантным и проводить бой с Фьюри.

"Либо он дерется со мной, либо отказывается. Я жду. Я готов", – сказал украинский супертяжеловец.

Отметим, что Дерек Чисора остался несогласным со своим проигрышем, считая, что отдал украинцу всего пару раундов.

"Победи ли я? Да, 100%. Я наращивал темп. Да, отдал два раунда, но я увеличивал темп. Но судьи почему-то увидели иначе. Иногда мои удары по телу срабатывали. Он апеллировал судье, однако тот ничего не сделал. Я просто разочарован и опустошен".

Этот парень убегал от меня как засранец. Но я не могу ничего поменять. Мы делали именно то, что необходимо было сделать. Я очень разочарован.

Но знаете что? Я не собираюсь сидеть на месте. Буду двигаться только вперед. Ребята, хочу верить, вам понравился бой. Я делаю это исключительно ради вас. Все что я умею - это наносить удары, чтобы вас порадовать", - рассказал Чисора.

Добавим, что несмотря на свой проигрыш и несогласие с судьями, Чисора проявил гостеприимство и заглянул вместе со своим промоутером Дэвидом Хеей после боя в раздевалку украинца, угостив Усика и всех членов его команды бургерами.

Напомним также, Усик пригрозил своему будущему сопернику, видео: "Я иду за тобой!".

Как сообщала Politeka, разозленный Чисора рассказал, почему "победил" Усика: "Он жаловался судье, но тот ничего не сделал".

Кроме того, Усик после тяжелейшего боя с Чисорой раскрыл свой дальнейший путь: "Планирую стать не просто чемпионом мира.