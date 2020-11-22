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Долар посилить хватку відразу після вихідних, нещадний курс валют від НБУ: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 22 Листопада змусить громадян неабияк понервувати, підступні плани долара і євро розкриті. Такими є прогнози економічних експертів з нацрегулятора.

Курс валют сьогодні буде виглядати наступним чином: 100 доларів – 2825,72 грн; 100 євро - 3343,53 грн.

Уточнимо, що економісти прогнозують падіння гривні вже в цей понеділок. Зі старту на міжбанку національна валюта втратить 0,0981 пункту. Що стосується євро, то гривня позбудеться 0,1913 позиції.

Російський рубль проявить своє "фірмове" отруйна підступність, відібравши у гривні кілька пунктів. Десять з них можна буде купити за 3,7024 гривні.

Нові субсидії на карантині, кому нададуть допомогу: "на виплати можуть розраховувати..."

Стало відомо на яку допомогу від держави можуть розраховувати люди, які втратили частину доходів у поточному році.

Верховна Рада прийняла закон про виділення фінансової допомоги українцям, які втратили роботу через карантин, тепер на додаткові виплати можуть розраховувати і ті, кого не звільнили, але скоротили робочі години, а відповідно і зарплату.

Мінсоцполітики, в даний закон хочуть внести правки, щоб на субсидію могли претендувати тільки ті українці, який дійсно потребують фінансової допомоги. Так, передбачається, що громадяни, які отримують соціальні виплати у зв'язку з частковим безробіттям, швидше за все, отримають відмову від нарахування субсидій.

Нацбанк попередив українців про фальшиві гроші, як розпізнати: "Не має ніякого відношення…"

Нацбанк часто випускає монети, приурочені до різних пам'ятних дат.

Однак, як з'ясувалося, іноді гроші, випущені під таким приводом, можуть бути фальшивими. Не так давно в Україні з'явилася монета «30-річчя незалежності України».

Придбати її пропонують всім бажаючим, проте в прес-службі НБУ підкреслюють, що випускається вона не державним регулятором.

Вони також нагадали про те, що на кожній випущеній НБУ монеті можна помітити логотип – лілія з трьома пелюстками. На монеті, яку випустили зараз такий логотип відсутній. Крім того, на ній не вказано номінал. Відзначимо, що на самій монеті зображений Ярослав Мудрий і будівля Верховної Ради.

"Друга" пенсія від уряду розчарує українців, з'явилося уточнення

Розмір "других" пенсій для українців буде мінімальним через те, який відсоток від зарплати буде накопичуватися.

Днями Кабмін затвердив пенсійну реформу, яка, серед іншого, передбачає введення накопичувальних пенсій. Зазначалося, що для другого рівня пенсійного накопичення українці віддаватимуть із зарплат від 3% до 7%.

Втім, старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко попередила, що розмір таких пенсій для українців буде досить невеликим. Вона уточнила, що друга виплата в ПФУ з середньої зарплати українця складе приблизно 400 гривень.

Нагадаємо, долар влаштує гривні спекотний листопад, українців попередили, чого чекати від курсу.

Як повідомляла Politeka, нові гроші вводяться в Україні з 19 листопада, Нацбанк показав, як вони виглядають.

Також повідомляла Politeka, ПФУ зробив термінову заяву по пенсіях, коли чекати грошей.