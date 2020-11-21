Известная актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, которая прославилась благодаря роли девушки Джеймса Бонда в одном из фильмов «бондианы», покорила образом в роскошном черном платье

40-летняя актриса поделилась новым ярким фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

Судя по всему, снимок был сделан давно. На нем Куриленко забралась на кухонную тумбу с бокалом напитка в руке. Внимание к себе сразу же привлекает шикарное платье актрисы. Красный наряд с необычным геометрическим декольте, длинной юбкой и глубоким разрезом на ней придают образу Куриленко настоящей роковой страсти.

Актриса дополнила свой образ прической с крупными кудрями и красной помадой. Звезда томно выгнулась, продемонстрировав свои стройные ножки.

«Иногда нужно наряжаться даже если просто сидишь дома!», - подписала снимок актриса.

Ее поклонники пришли в восторг от такого фото.

«Замечательно», «Роскошная», «Такая красивая», «платье красивое, самого красивого цвета, который вы можете носить, вы оооочень великолепны!», «Шикарная лучшая», «Это картина, потому что ты шедевр, такая прекрасная девушка!», «Оля, вы узнаваемы и без подписи!!», «Хорошие слова. Платье обалденное. И цвет, и фасон. Фото просто», «Элегантная, красивая и чувственная женщина, шикарное фото», «Ольга, Вы прекрасны, просто идеал красоты и женственности!», «Пупсик в красном так прекрасен», - пишут люди.

Напомним, украинская девушка Бонда изумила роскошным декольте в образе роковой красотки: аж дух захватывает.

Как сообщала Politeka, украинская девушка Бонда Куриленко невинно посветила прелестями без белья: "В тебе осталось что-то...".

Также Politeka писала, что украинская девушка Бонда хвастнула пухлыми губами, восхитив нежной красотой.