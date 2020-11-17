Новая жена скандального ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк откровенно рассказала о своих негативных эмоциях

Как известно, украинский ведущий Владимир Остапчук угодил в громкий скандал, когда ушел от своей жены, с которой прожил 14 лет и воспитывал двоих детей, к любовнице. Не так давно они сыграли свадьбу.

Как сообщает Politeka.net, в своем Инстаграм новоявленная жена ведущего Кристина Горняк рассказала о том, какие негативные эмоции она ощущает. По словам девушки, в последнее время она считает, что плохих чувств не существует, а главное – их не подавлять.

«Злость лучше не подавлять, в страх входить ( думаю понимаете, что я имею ввиду), а стыд легализировать! Зачастую злость - это как маяк, что пора что-то менять. И хорошо если его удаётся опознать, Заметить! Зависть, как бы странно это не звучало, так вообще выступает мотивационным индикатором, который по - хорошему двигает нас вперёд», - написала Горняк.

Она отметила, что сама практически никогда не сдерживает эмоции, однако часто сталкивается с тем, что люди боятся открыто проявлять свои чувства, будь они положительными или, наоборот, негативными.

В своем посте Горняк также поделилась новой фотографией. На ней она в белом наряде гуляет по осеннему парку на фоне деревьев и опавшей листвы.

Ее подписчики отреагировали на пост лайками и рассказами о собственном отношении к поднятой теме.

Напомним, Остапчук после новой свадьбы раскрыл все карты о романе с «холостячкой» Мишиной: «Успел раньше всех пацанов».

Как сообщала Politeka, Остапчук после новой свадьбы внезапно заговорил о разводе и несчастливом браке: «Ругань и злость».

Также Politeka писала, что новая жена Остапчука раскрыла планы на будущее, заговорив о беременности: «Мечтаем о маленьких…».