Украинский телеведущий Владимир Остапчук заявил, что бывшая жена не дает ему полноценно видится с детьми

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал в интервью передаче "Зірковий шлях". По словам Остапчука, он с самого начала не хотел выносить их развод в публичную плоскость. Телеведущий убеждает, что не хотел травмировать детей, придавая огласке их испортившиеся отношения.

Как известно, Остапчук разошелся с женой Еленой Войченко летом прошлого года, однако во время участия в проекте «Танцы со звездами», он скрывал этот факт. Параллельно с проектом у него начались отношения с его нынешней женой Кристиной Горняк. Осенью 2020 года пара сыграла свадьбу.

Сейчас, по словам Остапчука, он видит детей 2-3 раза в неделю, хотя хотел бы больше. Он уверяет, что жена игнорирует его и делает все, чтобы он виделся с детьми реже. Из-за этого телеведущий решил обратиться в суд.

«Я им даю деньги на содержание, покупаю одежду и все остальное, на море даже деньги даю. Это с одной стороны. Но с другой стороны, если мы не можем договориться, то единственный выход сейчас – идти в суд, чтобы в судебном порядке установить график посещения детей», — отметил Остапчук.

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