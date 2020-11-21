Ким Кардашьян в очередной раз свела поклонников с ума роскошным образом с дерзкой деталью
Звезда американских реаилити-шоу и успешная бизнесвумен поделилась новыми снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.
На фото Ким позирует в огромной примерочной комнате, демонстрируя свой яркий образ. Модель решила подчеркнуть свою загорелую кожу одеждой горчичных оттенков. Для этого она выбрала оригинальную кофту в виде мелкой сеточки. Такой наряд ожидаемо оказался сильно просвечивающимся. Впрочем, Кардашьян известна своей любовью и к более откровенным образам.
Завершила образ пикантная мини-юбка под кожу со змеиным принтом. Она добавила в целом спокойному образу Ким нотку дерзкой хищности.
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На фото можно увидеть, как некто, по всей видимости стилист, расчесывает волосы Кардашьян, которые спадают ей на плечи роскошными локонами.
Модель дерзко позировала на камеру, томно выгибаясь на небольшом диванчике и демонстрируя свою роскошную фигуру во всей ее красе.
Поклонники Ким оставили под снимками более двух миллионов лайков за 4 часа и буквально засыпали звезду комплиментами.
Ранее мы писали, что Кардашьян устроила домашнюю фотосессию со своими дочками. Ким позировала в белоснежном костюме, обнимая своих девочек.
На других фото звезда надела костюм коричневого оттенка с откровенным топиком. Из наряда едва ли не впрыгивал красивый бюст.
Напомним, Ким Кардашьян еле удержала свои загорелые "ягодки" в тесном топике: "Вау, слишком...".
Как сообщала Politeka, соблазнительная Ким Кардашьян остудила пыл, оголив свой упругий "орешек" на снегу: "Зимние сны".
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