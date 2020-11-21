Ким Кардашьян в очередной раз свела поклонников с ума роскошным образом с дерзкой деталью

Звезда американских реаилити-шоу и успешная бизнесвумен поделилась новыми снимками в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Ким позирует в огромной примерочной комнате, демонстрируя свой яркий образ. Модель решила подчеркнуть свою загорелую кожу одеждой горчичных оттенков. Для этого она выбрала оригинальную кофту в виде мелкой сеточки. Такой наряд ожидаемо оказался сильно просвечивающимся. Впрочем, Кардашьян известна своей любовью и к более откровенным образам.

Завершила образ пикантная мини-юбка под кожу со змеиным принтом. Она добавила в целом спокойному образу Ким нотку дерзкой хищности.

На фото можно увидеть, как некто, по всей видимости стилист, расчесывает волосы Кардашьян, которые спадают ей на плечи роскошными локонами.

Модель дерзко позировала на камеру, томно выгибаясь на небольшом диванчике и демонстрируя свою роскошную фигуру во всей ее красе.

Поклонники Ким оставили под снимками более двух миллионов лайков за 4 часа и буквально засыпали звезду комплиментами.

Ранее мы писали, что Кардашьян устроила домашнюю фотосессию со своими дочками. Ким позировала в белоснежном костюме, обнимая своих девочек.

На других фото звезда надела костюм коричневого оттенка с откровенным топиком. Из наряда едва ли не впрыгивал красивый бюст.

Напомним, Ким Кардашьян еле удержала свои загорелые "ягодки" в тесном топике: "Вау, слишком...".

Как сообщала Politeka, соблазнительная Ким Кардашьян остудила пыл, оголив свой упругий "орешек" на снегу: "Зимние сны".

Также Politeka писала, что соблазнительная Ким Кардашьян топлес показала щедрые подарки природы: "Мое вдохновение".