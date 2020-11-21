Відомий російський співак Сергій Лазарєв підкорив стильним образом в окулярах і масці

Артист, якому часто приписують таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився новим яскравим фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Як з'ясувалося, напередодні Лазарєв побував у Санкт-Петербурзі. Там він вирішив сфотографуватися на одній з місцевих визначних пам'яток - Ісаакіївському соборі.

"Вчора був по роботі в Пітері! Але вдалося трохи погуляти! Яке ж гарне місто! Давно хотів піднятися на колонаду Ісаакіївського собору... вчора це вдалося зробити... неймовірний вид... неймовірний вітер задубів!! Але фотку зробити встиг", - похвалився співак.

Він також опублікував те саме фото. На ньому співак стоїть на тлі розпростертого внизу міста, схрестивши руки на грудях. На ньому чорна куртка, джинси з потертостями і стильні чорно-білі кросівки. Доповнюють образ виконавця окуляри і захисна маска.

Шанувальники Лазарєва тут же почали коментувати фото.

"Ось життя настало. Тепер фото в масках. Скоріше б це все закінчилося!", "Неймовірний вид", "і фоточка дуже кльова!) Краса неймовірна!) Молодчиинка що побував там і показав нам таку красу!", "Такий солодкий Сергій Лазарєв навіть в Петербург з'їздив. Петербург саме класне місце приголомшливе місто", "Російський Девід Бекхем", "омг, Сережка, після схуднення ви карколомно виглядаєте!!",- пишуть люди.

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