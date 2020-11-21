Известный российский певец Сергей Лазарев покорил стильным образом в очках и маске
Артист, которому часто приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новым ярким фото на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
Как выяснилось, накануне Лазарев побывал в Санкт-Петербурге. Там он решил сфотографироваться на одной из местных достопримечательностей – Исаакиевском соборе.
«Вчера был по работе в Питере! Но удалось чуть-чуть погулять! Какой же красивый город! Давно хотел подняться на колоннаду Исаакиевского собора... вчера это удалось сделать... невероятный вид... невероятный ветер задубел!! Но фотку сделать успел», - похвастался певец.
Он также опубликовал то самое фото. На нем певец стоит на фоне распростершегося внизу города, скрестив руки на груди. На нем черная куртка, джинсы с потертостями и стильные черно-белые кроссовки. Дополняют образ исполнителя очки и защитная маска.
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Поклонники Лазарева тут же принялись комментировать фото.
«Вот жизнь настала. Теперь фото в масках. Скорей бы это все закончилось!», «Невероятный вид», «И фоточка очень клевая!) Красота невероятная!) Молодчиинка что побывал там и показал нам такую красоту!», «Такой сладкий Серёжа Лазарев даже в Петербург съездил. Петербург самое классное место потрясающий город», «Росийский Дэвид Бэкхем», «омг, Серёж Вячеславович, после похудения вы сногсшибательно выглядите!!», - пишут люди.
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