Російська модель Анастасія Квітко, яку порівнюють з американською знаменитістю Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою в облягаючих легінсах

Як повідомляє Politeka, знімок дівчина опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Легінси", - коротко йдеться в повідомленні.

На опублікованому знімку Квітко позує спиною на камеру в тісних легінсах і не менш спокусливому топі, до непристойності зігнувшись перед камерою. Доповнювали образ знаменитості ідеальною зачіскою.

"Ух, цариця-форми просто бомба" « " вау!", "обожнюю тебе" «" найкрасивіша і неймовірна», «дуже круто вийшла», «Принцеса на всі сто», "це справжня пожежа", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали раніше, відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе в максимально гарячому образі.

На фото Анастасія позувала в наряді з прозорої сіточки, який практично нічого не приховав. Квітко залишила волосся розпущеним і розвернулася спиною, піднявши одну ніжку, що показати апетитні сідниці. Кадр вийшов дуже спекотним і спокусливим, адже красуня практично нічого не приховала на ньому.

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