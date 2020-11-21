Зірка Студії "Квартал 95" Степан Казанін вразив навіть своїх колег зухвалою появою в напівголому вигляді

Відомий український гуморист поділився несподіваним кадром на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Казанін опублікував кадр з нового випуску "Вечірнього Кварталу", який повинен вийти в ефір 21 листопада. На ньому зображений фрагмент номера, в якому сам Степан зіграв з Оленою Кравець і Юрієм Краповим.

Причому, якщо Кравець і Крапов на кадрі одягнені у вишукані наряди, то Казанін вийшов на сцену в одних бежевих бриджах з підтяжками і ременями, затягнутими на найцікавішому місці. Судячи з незадоволеної особи Крапова і шокованої Кравець, їх такий образ явно не влаштував.

Коментуючи номер, Казанін пообіцяв шанувальникам, що "Ой шо буде".

Фанати артиста тут же почали коментувати його пост.

"дуже чекаю", "підкреслює в степу хороше", "чекаємо чекаємо чекаємо!", "Сміливий наряд", "Стьопа, чекаємо з нетерпінням обов'язково будемо дивитися. Ми вас дуже дуже любимо. Шолом повітряні поцілунки", - пишуть українці.

Раніше ми писали, що в одному з номерів «кварталу» Євген Кошовий, Юрій Крапов і Юрій Великий покажуть зустріч Володимира Зеленського з олігархами в кабінеті президента. Для політичної пародії гумористи наділи відповідні костюми і навіть перуки.

Нагадавши, постарілий Кошовий і скуйовджена Кравець з "Квартал 95" вразили видом на сцені: "Час зарядитися".

Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" нарешті зізнався, навіщо відростив вуса і шевелюру.

Також Politeka писала, що розпухлий Ткач з "Квартал 95" з огрубілим голосом записав термінове відеозвернення: "Поставтеся будь ласка серйозно!".