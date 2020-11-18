Комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95" произвел фурор экспериментом над своей внешностью

Несколько недель украинцы гадали, зачем "Лысому из Квартала" понадобилось отращивать шевелюру и усы - и это после 19 лет жизни с гладко выбритой головой. Кошевой расставил все точки над "і" в беседе с Катей Осадчей, ведущей "Світського життя".

Юморист рассказал о своем обещании коллеге-"кварталовцу" Юрию Ткачу.

"Была встреча семьями, семейный праздник. И я пообещал, что не буду бриться до его дня рождения. Он тоже мне что-то пообещал, но я не помню что", – наконец признался Евгений.

Учитывая, что день рождения Ткача уже прошел, необходимость в густой шевелюре отпала, и Кошевой отправился в салон "исправлять" ситуацию. Артист показал процесс в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"После 19-ти лет лысовства)) решил 2 недели не бриться))) сегодня пошел в барбершоп, потому что сам бы с головой не справился) норм ощущение 😂", - говорится в сообщении.

Вот так выглядел заросший комик:

А вот таким он был буквально перед парикмахерской:

Но теперь Евгений вернул себе прежнюю внешность:

Пользователи бурно обсуждают метаморфозы, произошедшие с Кошевым:

"А я думал что ты блондин)"

"Стильно! 😎"

"Всього 2 тижні не голитися, а який ефект- прям шевелюра👏вам би позаздрила будь-яка дівчина😉але ж не волосся прикрашає чоловіка, а розум"

"Женя, тебе всегда шла лысина😍"

"Классная причёска 👍😂"

"Секрет века раскрыт: Евгений не лысый 😂😂😂😂"

"А чего не хотите попробовать с прической походить?"

"Евгений Кошевой с волосами, теперь я видел всё 😀"

"Тебе с волосами лучше"

"З поверненням!!!! 👌👏🔥"

"Жека, ты вернулся !🤣🤘"

"Аж помолодели👍"

Напомним, что резко постаревший Кошевой изумил сединой и густыми усами: "лучше бы остался лысым".

Как сообщала Politeka, носатый Кошевой озадачил экспериментами с внешностью: таким актера еще не видели.

Также Politeka писала, что впервые за 19 лет Кошевой зарос шевелюрой и бородой, кадры "бунта".