Комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95" произвел фурор экспериментом над своей внешностью
Несколько недель украинцы гадали, зачем "Лысому из Квартала" понадобилось отращивать шевелюру и усы - и это после 19 лет жизни с гладко выбритой головой. Кошевой расставил все точки над "і" в беседе с Катей Осадчей, ведущей "Світського життя".
Юморист рассказал о своем обещании коллеге-"кварталовцу" Юрию Ткачу.
"Была встреча семьями, семейный праздник. И я пообещал, что не буду бриться до его дня рождения. Он тоже мне что-то пообещал, но я не помню что", – наконец признался Евгений.
Учитывая, что день рождения Ткача уже прошел, необходимость в густой шевелюре отпала, и Кошевой отправился в салон "исправлять" ситуацию. Артист показал процесс в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
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"После 19-ти лет лысовства)) решил 2 недели не бриться))) сегодня пошел в барбершоп, потому что сам бы с головой не справился) норм ощущение 😂", - говорится в сообщении.
Вот так выглядел заросший комик:
А вот таким он был буквально перед парикмахерской:
Но теперь Евгений вернул себе прежнюю внешность:
Пользователи бурно обсуждают метаморфозы, произошедшие с Кошевым:
"А я думал что ты блондин)"
"Стильно! 😎"
"Всього 2 тижні не голитися, а який ефект- прям шевелюра👏вам би позаздрила будь-яка дівчина😉але ж не волосся прикрашає чоловіка, а розум"
"Женя, тебе всегда шла лысина😍"
"Классная причёска 👍😂"
"Секрет века раскрыт: Евгений не лысый 😂😂😂😂"
"А чего не хотите попробовать с прической походить?"
"Евгений Кошевой с волосами, теперь я видел всё 😀"
"Тебе с волосами лучше"
"З поверненням!!!! 👌👏🔥"
"Жека, ты вернулся !🤣🤘"
"Аж помолодели👍"
Напомним, что резко постаревший Кошевой изумил сединой и густыми усами: "лучше бы остался лысым".
Как сообщала Politeka, носатый Кошевой озадачил экспериментами с внешностью: таким актера еще не видели.
Также Politeka писала, что впервые за 19 лет Кошевой зарос шевелюрой и бородой, кадры "бунта".