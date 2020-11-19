НБУ в четверг, 19 ноября ввел в оборот новую монету номиналом 10 гривен

Как информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу финрегулятора, посвящена монета Госпогранслужбе Украины.

На аверсе монеты – герб, надпись "Украина", эмблема ГПСУ, ветви калины и лавра.

На реверсе – надпись Государственная пограничная служба, очертания карты Украины, пограничный столб и композиции, которые символизируют деятельность ГПСУ на суше, на море и в воздухе.

Монету изготовили тиражом миллион штук из сплава на основе цинка.

Также сообщалось, что с 12 октября Нацбанк ввел в обращение пятигривневую памятную монету под названием "Передовая", которую посвятил медикам и военнослужащим.

"Во время пандемии, в условиях борьбы Украины за территориальную целостность страны у каждого своя передовая и своя линия фронта", – заявили у финрегулятора.

Ранее Нацбанк начал выводить из оборота старые монеты в 25 коппек, а также купюры номиналом 5, 10, 20, 50, 100 гривен, которые использовались с 1996 года, а также 200 гривен 2001 года выпуска.

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