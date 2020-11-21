Дочка популярної актриси Моніки Беллуччі й французького актора Венсана Касселя Дева захопила шанувальників бездоганною фігурою

Як повідомляє Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Всім щасливих вихідних", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Діва Кассель позує в наряді з декольте, ефектно демонструючи бездоганну зовнішність у всій красі.

"Ти найкрасивіша сьогодні в Європі«,» бездоганні вигини«," вау, це якась та магія. Що за погляд«,» обожнюю тебе«, " боже, що за красуня переді мною?", "чари якесь. Як можна бути настільки ідеальною?",- пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, дочка легендарної актриси Моніки Беллуччі й французького актора Венсана Касселя, Дева Кассель взяла участь у новій зйомці

Судячи з фото, Діва взяла участь у фотосесії для якоїсь реклами. На зйомках були присутні її батьки. Діва була одягнена в красиве легке плаття, яке, втім, виявилося занадто коротким. Коли дівчина бігла, сукня задралася і ледь не оголила пікантні місця юної зірки.

"Нові образи за лаштунками", - підписали фото.

Нагадаємо, що дочка Беллуччі й Касселя млосно зігнулася, показавши себе у всій красі: "молода Моніка».

Як повідомляла Politeka, дочка Моніки Беллуччі вразила красою і пишними формами, вся в матір: «виросла дівчинка».

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