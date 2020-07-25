Дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель, сверкнула фигурой на новом фото

Как передает Politeka.net, свежий снимок появился у красотки в Инстаграм. Девушка была одета в широкие джинсы и обтягивающую черную кофту. Она подняла руки вверх, засветив часть животика. Стоит отметить, что фотосессия, в которой приняла участие Дева, выглядит довольно взрослой. Несмотря на то, что красотка полностью одета, видно, что по эмоциям поза рассчитана на более взрослую женщину.

«Хороших выходных!», - подписала фото девушка.

За 40 минут пост красотки собрал более 2 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Ты такая милая», «Вау, ты такая красивая!», «Ты слишком красива», «То же самое для всех вас», «Как всегда красиво», «Молодая Моника», «Красивая, как твоя мама», «Ты прекрасна», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дева Кассель позировала перед камерой в весьма пикантном платье. Девушка, которая уже неоднократно снималась в рекламных кампаниях, надела сарафан, под который не стала надевать белье. Уже сейчас видно, что девушка будет невероятно красивой. Фигурой она пошла в мать, а чертами лица – в отца.

Напомним, что 15-летняя дочь Моники Беллуччи сразила красотой и пышными формами, вся в мать: «Выросла девочка».

А еще Politeka писала, что знойная Беллуччи ошеломила фото в полупрозрачном боди: "Расставила ноги и...".

Также Politeka сообщала, что молодая жена Касселя разделась и прямо на пляже показала, чем она лучше Беллуччи: так выглядит рай.