Дочь популярной актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя Дева восхитила поклонников безупречной фигурой

Как сообщает Politeka, фотографии знаменитость опубликовала у себя в Instagram.

«Всем счастливых выходных», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Дева Кассель позирует в наряде с декольте, эффектно демонстрируя безупречную внешность во всей красе.

«Ты самая красивая сегодня в Европе», «безупречные изгибы», «вау, это какая-та магия. Что за взгляд», «обожаю тебя», «боже, что за красотка передо мной?», «волшебство какое-то. Как можно быть настолько идеальной?», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, дочь легендарной актрисы Моники Беллуччи и французского актера Венсана Касселя, Дева Кассель приняла участие в новой съемке

Судя по фото, Дева приняла участие в фотосессии для какой-то рекламы. На съемках присутствовали ее родители. Дева была одета в красивое легкое платье, которое, впрочем, оказалось слишком коротким. Когда девушка бежала, платье задралось и едва не оголило пикантные места юной звезды.

«Новые образы за кулисами», - подписали фото.

Напомним, что дочь Беллуччи и Касселя томно изогнулась, показав себя во всей красе: «Молодая Моника».

Как сообщала Politeka, дочь Моники Беллуччи сразила красотой и пышными формами, вся в мать: «Выросла девочка».

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