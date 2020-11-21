Українська телеведуча Регіна Тодоренко показала, які акробатичні трюки вона виконує під час виступу на льоду

Як відомо, Регіна Тодоренко бере участь у шоу "Льодовиковий період", де її партнером є відомий спортсмен Роман Костомаров. Зараз Регіна і Роман посилено тренуються, що вельми помітно по їх спортивним фігурам, але при цьому телеведуча не забуває регулярно радувати своїх шанувальників новими знімками, передає Politeka.net

Цього разу Регіна вирішила показати цікавий кадр, зроблений під час виступу. Фотографію вона розмістила у себе в Instagram.

На ній телеведуча відображена вниз головою. По всій видимості, це був завершальний етап номера, так як Регіна і Роман виставили руки, вимагаючи оплесків, при цьому партнер міцною тримав Тодоренко другою рукою.

"Після таких надихаючих виступів мені хочеться, як можна більше, працювати, щоб номери були краще, ефектніше і чуттєво! Дякую вам за те, що голосуєте , за теплі, щирі слова ☺

P. S.: тепер хочеться позмагатися у великому спорті🙈, а раптом вийде!» ,- підписала знімок Регіна і подякувала свого партнера, за те, що дуже міцно її тримав.

"Молодець!👏У вас просто шикарні номери🔥 і з кожною програмою все краще і краще ❤️",

"Чудовий танець!!!Чуттєвий, елегантний, прекрасні костюми!Регіна - ви БОГИНЯ!!!А судді...",

"З розуму зійти, дуже ефектно, ви дуже сміливі", "за відчуттями ти нагадувала мені Джульєтту. І поцілунок ♪я посміхалася. Не тільки ж чоловікові цілуватися", " Чудовий номер!!! Дуже чуттєво, ніжно до мурашок, як завжди!!!! Успіхів вам, удачі і натхнення!!! Молодці!!!", " Які ви красені!!! А те, що судять не справедливо на їх совісті", - пишуть в мережі.

До слова, Регіна Тодоренко-уродженка Одеси, але потім переїхала в РФ, де побудувала свою кар'єру і працює на благо російського шоу-бізнесу. Там вона вийшла заміж за співака Влада Топалова і на початку грудня 2018 року подарувала йому сина, якого назвали Михайлом.

Нагадаємо, що Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику: "який пейзаж...".

Ще Politeka писала, що Тодоренко спантеличила змінами в зовнішності, зірку не впізнати: "чим старше, тим…».

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко без краплі збентеження задерла спідницю і виставила напоказ свої достоїнства: "Регіна вміє...".