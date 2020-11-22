Українські та російські зірки в пошуках "свого" стилю показали, як виглядають з блондом

Багато знаменитостей в спробі знайти власний образ експериментують з кольором волосся, перефарбовуючись з темних кольорів в світлі. Іноді вони швидко повертаються до натуральних відтінків, проте буває і таке, що зірка вирішує залишитися блондинкою, пише Politeka.net.

Одним з таких прикладів можна вважати українську співачку Світлану Лободу. Так, в юності артистка була брюнеткою, а за часів ВІА Гри і зовсім красувалася з темним волоссям з мідним відтінком. Однак, в якийсь момент зірка зважилася перефарбуватися в блонд і з тих пір залишається вірна цьому кольору.

А ось у Насті Каменських з блондом не склалося. Так, кілька років тому зірка підстриглася зовсім коротко і пофарбувалася в платиновий блонд. З тих пір вона ще кілька разів показувала себе зі світлим волоссям для сценічних образів, проте незмінно поверталася до своїх натуральних темних кучериків.

Побувати блондинкою і повернутися до образу томної брюнетки встигла і російська співачка і ведуча Ольга Бузова. Зірка говорила, що вирішила відмовитися від блонда, адже часті освітлення шкодили її волоссю.

А ось зірка "Орла і Решки" і відома блогерка Настя Івлєєва явно задоволена своїм образом блондинки, адже після фарбування не хоче від нього відмовлятися.

З українських зірок, які нещодавно приєдналися до числа блондинок варто відзначити Наталю Могилевську і Надю Дорофєєву. Обидві співачки кардинальним чином змінили імідж на радість шанувальникам.

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