Наталья Могилевская задумалась о кардинальной смене имиджа и показала себя с безумным цветом волос

Популярная украинская певица не так давно удивила поклонников, перекрасившись в яркий блонд. Чуть позже она вернулась к более натуральному оттенку, покрасив волосы в светлый русый цвет. Однако, сейчас звезда задумалась о новой смене имиджа. Как пишет Politeka.net, об этом она написала в своем Инстаграм.

«А может мне покраситься в рыжий? Пересматриваю фото на моем телефоне, и понимаю, сколько же я ещё не выложила в сеть», - призналась Могилевская.

Она также поделилась селфи, сделанным во время съемок ее недавнего клипа, в котором она предстала в роли роковой вампирши. В нем звезда красовалась в мрачном образе с ярко-красным париком и повязкой на глазу.

Поклонники знаменитости активно комментируют ее пост.

«Если душа просит- надо покраситься!», «Лучше в зеленый…гулять так гулять», «Ира Билык – 2», «Вам идет этот цвет», «Лиса Алиса! Точный образ!», «Вам очень хорошо в холодном белом, сейчас Вы особенно хороша», «Вам идёт, мне очень нравится, сама рыжуша», «Свой цвет лучше, а этот по праздникам», «Оу.... воу-воу...йо-хо-хо...что за пират?», «Что с глазом?», «Наталья, огонь», «Рыжий Ваш цвет!», - пишут люди.

Напомним, поцелуй Могилевской со своим престарелым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

Как сообщала Politeka, Могилевская в очках и с пучком на голове поразила внешностью в обычной жизни: «Я выбрала одного…».

Также Politeka писала, что раскованная Могилевская в кожаном костюме бросилась в объятия молодого красавчика: «Так вышло, что…».