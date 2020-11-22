Украинские и российские звезды в поисках «своего» стиля показали, как выглядят с блондом

Многие знаменитости в попытке найти собственный образ экспериментируют с цветом волос, перекрашиваясь из темных цветов в светлые. Иногда они быстро возвращаются к натуральным оттенкам, однако бывает и такое, что звезда решает остаться блондинкой, пишет Politeka.net.

Одним из таких примеров можно считать украинскую певицу Светлану Лободу. Так, в юности артистка была брюнеткой, а во времена ВИА Гры и вовсе красовалась с темными волосами с медным оттенком. Однако, в какой-то момент звезда решилась перекраситься в блонд и с тех пор остается верна этому цвету.

А вот у Насти Каменских с блондом не сложилось. Так, несколько лет назад звезда подстриглась совсем коротко и покрасилась в платиновый блонд. С тех пор она еще несколько раз показывала себя со светлыми волосами для сценических образов, однако неизменно возвращалась к своим натуральным темным кудряшкам.

Побывать блондинкой и вернуться к образу томной брюнетки успела и российская певица и ведущая Ольга Бузова. Звезда говорила, что решила отказаться от блонда, ведь частые осветления вредили ее волосам.

А вот звезда «Орла и Решки» и известная блогерша Настя Ивлеева явно довольна своим образом блондинки, ведь после покраски не хочет от него отказываться.

Из украинских звезд, недавно присоединившихся к числу блондинок стоит отметить Наталью Могилевскую и Надю Дорофееву. Обе певицы кардинальным образом сменили имидж на радость поклонникам.

Напомним, Дорофеева ошарашила движениями в прозрачной сетке, украинцы не оценили: «Бузова уже есть, зачем копия?».

Как сообщала Politeka, Могилевская изменилась до неузнаваемости и рассказала об эксперименте с внешностью: «Ира Билык-2».

Также Politeka писала, что довольная Каменских показала, как выглядит в обычной жизни: «Настюха, ну ты как…».