Дружина Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка блиснула бездоганною фігурою на новому пляжному фото

Знімок знаменитість розмістила у себе в Instagram-акаунті, передає Politeka

Як відомо, зараз зоряне сімейство відпочиває на березі моря в Дубаях (ОАЕ).

Анжеліка Ревва активно ділиться зі своїми шанувальниками яскравими пляжними знімками, на яких не забуває продемонструвати свою фігуру у всій красі.

Цього разу дівчина влаштувала ранкову фотосесію. Красуня в білому одязі, що складається з футболки, яку вона пікантно зав'язала на животі і спідниці, зайшла в море і виставила свої розкішні стрункі ноги.

«У мене тут східний смачний ранок ... і я загадала бажання ☺ ️ сподіваюся воно скоро здійсниться! Хто вгадає яке, отримає від мене презент ❤️ Нехай Ваш ранок буде дуууже добрим, мої хороші😍 😍 😍", - написала вона.

Фолловери не пройшли повз і тут же почали гадати в коментарях, а також висловлювати своє захоплення Анжеліці.

"Ангельська зовнішність"," Синочка", " Прекрасна німфа❤️"," Бути мамою втретє❤️"," найкрасивіша пара", - висловилися в мережі.

Раніше ми повідомляли, що Анжеліка Ревва, дружина коміка і співака Артура Пирожкова, порадувала шанувальників спокусливим фото і забавним чотиривіршем.

Зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в Білій міні-сукні в темну смужку. Тканина вигідно обтягнула її струнку фігуру, підкресливши все саме"смачне".

Нагадаємо, що підросли дочки Артура Пирожкова вразили зовнішністю, Семенович оцінила

Ще Politeka писала, що фігуриста дружина Артура Пирожкова підкорила пишними стегнами в гарячому образі

Також Politeka повідомляла, що сонячна дочка Артура Пирожкова показала, як отжигает з татом, кадри веселощів



