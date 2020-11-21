Размер «вторых» пенсий для украинцев будет минимальным из-за того, какой процент от зарплаты будет накапливаться

На днях Кабмин утвердил пенсионную реформу, которая, среди прочего, предусматривает введение накопительных пенсий. Отмечалось, что для второго уровня пенсионного накопления украинцы будут отдавать с зарплат от 3% до 7%.

Впрочем, старший научный сотрудник Института демографии и социсследований Лидия Ткаченко в комментарии Обозреватель предупредила, что размер таких пенсий для украинцев будет весьма небольшим. Она уточнила, что вторая выплата в ПФУ со средней зарплаты украинца составит примерно 400 гривен.

«Речь о достойной пенсии вообще не идет», - подчеркнула эксперт.

Она уточнила, что для того, чтобы рассчитывать на выплату хотя бы в размере 800 гривен, украинцам нужно будет откладывать деньги не менее 40 лет.

По задумке правительства, ради дополнительных пенсионных накоплений у всех работающих украинцев, не достигших определенного возраста, с каждой зарплаты будут взымать 4%. В последствии, собранные деньги будут выплачены людям как «вторая» пенсия.

Однако, эксперты предупреждают, что эта инициатива также может привести к росту дефицита бюджета Пенсионного фонда, так как 2% от зарплаты будут забирать из социального взноса. Еще 2% планируют забрать с подоходного налога, что приведет к сокращению поступлений в бюджет страны и городов.

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