Скандальная украинская телеведущая Ольга Фреймут показала редкое фото вместе со своим мужем

21 ноября в семье телеведущей Ольги Фреймут — праздник. Свой день рождения отмечает ее супруг Владимир Локотко, за которого она вышла замуж в 2018 году. Генеральному директору "Нового канала" исполняется 46 лет.

Нужно сказать, что сама Фреймут не часто радует поклонников совместными снимками с супругом. Однако сегодня, в день рождения мужа, теледива решила сделать исключение и опубликовала на своей странице в Instgaram семейное фото, сопроводив его кратким поздравлением.

«Володя, с днем рождения», - подписала она.

На первом снимке Ольга в уютной домашней атмосфере позирует в обнимку с именинником, на втором – телеведущая показала праздничный тортик.

Фолловеры присоединились к поздравлениям в комментариях, среди них оказалась известная телеведущая Леся Никитюк.

"Поздравляем с праздником вашего мужа, и всю вашу невероятную семью) 🌹🌹",

"С именинником", "Торт просто огонь", "Мои поздравления", - пишут в сети.

До этого мы сообщали, что Фреймут выложила в сториз видео, на котором побаловала себя горячительным напитком. Она рассказала о том, как расслабляется в Киеве, представляя себя где-то еще.

"Глинтвейн... На Подоле. В этом есть какая-то романтика. Это запах Альп или Карпат".

Напомним, что Фреймут разомлела в объятьях любимого мужчины прямо на улице, "Танці з зірками" больше не нужны: "Романтика".

Как сообщала Politeka, Ольга Фреймут поразила новыми откровениями после вылета из "Танців з зірками": «Сами себе судьи».

Также Politeka писала, что Ольга Фреймут впервые призналась, как растеряла друзей и кто остался рядом: "Быть одинокой....".