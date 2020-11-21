Колишня кохана актора Бреда Пітта, німецька модель Ніколь Потуральскі виклала нові знімки на радість фанатам

Серію фотографій красуня виклала у себе в Instagram, передає Politeka.net.

Модель попозувала в чотирьох абсолютно різних образах: вона розляглася на підлозі в темному светрі і штанях, посиділа в кріслі в чорному пальто на оголене тіло, задерши ногу, попозувала в ліфті, виставивши свою пружну п'яту точку. На останньому знімку в каруселі Ніколь розляглася прямо на столі в рудій короткій шубці і колготках.

"Тому що я дуже люблю цю історію🤍 🤍 🤍", - йдеться в підписі.

Треба відзначити, що на всіх фотографіях Потуральскі виглядає приголомшливо.

Відзначимо, що Ніколь вже багато років є улюбленицею бренду Boss. Вона ходить на всі покази, а також знімається в рекламних кампаніях цієї марки.

Фанати із захопленням почали коментувати побачене. За дві години вони поставили понад 3 тисячі лайків.

"Так, ця історія теж приголомшлива. Є щось від хтивих сцен з фільмів 🖤 🔝 "

"Крута історія, Ти виглядаєш приголомшливо",

"Моя красуня", "принцеса", - висловилися вони.

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