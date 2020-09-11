Брэд Питт и Анджелина Джоли всеми силами пытаются уладить все конфликты

Об этом пишет издание Сплетник.

Как утвержадют осведомленные инсайдеры, звезды Голливуда даже посещают семейную терапию, но спасти отношения, вероятно, уже не получится.

Более того, краткому перемирию между Брэдом и Анджелиной вновь пришел конец.

"Напряженность между Брэдом и Анджелиной усилилась, семейная терапия больше не проводится", - объясняет инсайдер.



Звезды Голливуда, несмотря на прошлое перемирие, снова расходятся во мнениях относительно того, сколько времени каждый из них проводит с 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 12-летними близнецами Ноксом и Вивьен.

19-летний Мэддокс может сам формировать свое расписание, и, как утверждают источники, он больше не хочет видеть Брэда Питта.

Однако, дети - не единственная причина, почему Брэд Питт и Анджелина Джоли вновь начали конфликтовать. Всему виной молодая модель Николь Потуральски, с которой закрутил роман Брэд. По информации СМИ, Анджелина была в бешенстве, когда узнала, что 56-летний актер позвал свою новую пассию в их с Анджелиной французский особняк.

Стоит отметить, что Николь Потуральски, которой приписывют роман со звездной Голливуда, замужем за 68-летним ресторатором Роландом Мэри.

С Питтом модель знакома примерно год. Оба впервые встретились на вечеринке после премьеры его фильма "Однажды в... Голливуде" в августе 2019-го в Берлине, где тогда жила модель.

Но Питта не волнует, что думает о нем бывшая. Тем более артист знал, какую реакцию его отношения с моделью вызовут у бывшей супруги. По словам артиста, он уже был готов к гневу и негодованию экс-возлюбленной.

Брэд очень расстроенный, ведь Анджелина много лет выступала против него в суде, пытаясь держать его подальше от детей. Сейчас борьба за опеку продолжается.

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