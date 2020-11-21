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Напередодні півфіналу "Танців з зірками" учасниці, що залишилися, показали українцям свою головну підтримку

Вже цієї неділі, 22 Листопада, українців чекає півфінал популярного танцювального шоу. У ньому змагатимуться пари Санти Дімопулос і Макса Леонова, Надії Мейхер і Кирила Васюка, а також Юлії Саніної і Дмитра Жука. Як повідомляє Politeka.net, з цього приводу на сторінці «Танців з зірками» в Instagram, організатори шоу показали учасниць з їх найближчими людьми.

"За крок від бажаного суперфіналу #танціззірками відвідають найрідніші - кохані чоловіки учасниць. Підтримати перед виступом і сказати найтепліші слова Юлії Саніній прийде Вал, Санті Дімопулос-ігор, Надії Мейхер - Михайло", - йдеться в публікації.

Таким чином, стало відомо, що на шоу прийдуть партнери співачок. Відзначимо, що солістка The Hardkiss Юлія Саніна одружена з креативним продюсером і гітаристом групи Валерієм Бебко, чоловік Надії Мейхер – бізнесмен Михайло Уржумцев, а Санта Дімопулос одружена зі співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком.

В Instagram з'явилися спільні фото пар.

Українці тут же почали коментувати пост.

"Юлія і Валерій. Краща пара проекту", "Надя вперед! Перемоги тобі, ми за тебе!", "Юля гідна перемоги", " може нехай і чоловіки позмагаються? В октагоні, наприклад ... Було б цікаво", "які красиві пари а Санта просто королева!", "Тільки мені здається що у Санти і Наді чоловіки схожі?",- пишуть люди.

Нагадаємо, Дімопулос з "Танців з зірками" полонила формами в корсеті, Кумейко не стрималася: "Супер-жінка".

Як повідомляла Politeka, конфлікт Мейхер і Дімопулос: у мережі опинилося листування екс-солісток "ВІА Гра", яка все пояснює.

Також Politeka писала, що розкішна Саніна в корсеті розкрила свої плани на чвертьфінал "Танців з зірками": "будемо палити".