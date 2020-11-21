Накануне полуфинала «Танців з зірками» оставшиеся участницы показали украинцам свою главную поддержку

Уже в это воскресенье, 22 ноября, украинцев ждет полуфинал популярного танцевального шоу. В нем будут соревноваться пары Санты Димопулос и Макса Леонова, Надежды Мейхер и Кирилла Васюка, а также Юлии Саниной и Дмитрия Жука. Как сообщает Politeka.net, по этому поводу на странице «Танців з зірками» в Инстаграм, организаторы шоу показали участниц с их самыми близкими людьми.

«В шаге от желаемого суперфинала #танціззірками посетят самые родные - любимые мужчины участниц. Поддержать перед выступлением и сказать самые теплые слова Юлии Саниной придет Вал, Санте Димопулос - Игорь, Надежде Мейхер – Михаил», - говорится в публикации.

Таким образом, стало известно, что на шоу придут партнеры певиц. Отметим, что солистка The Hardkiss Юлия Санина замужем за креативным продюсером и гитаристом группы Валерием Бебко, муж Надежды Мейхер – бизнесмен Михаил Уржумцев, а Санта Димопулос замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко.

В Инстаграм появились совместные фото пар.

Украинцы тут же принялись комментировать пост.

«Юлия и Валерий. Лучшая пара проекта», «Надя вперёд! Победы тебе, мы за тебя!», «Юля достойна победы», «Может пусть и мужчины посоревнуются? В октагоне, например ... Было бы интересно», «Какие красивые пары а Санта просто королева!», «Только мне кажется что у Санты и Нади мужья похожи?», - пишут люди.

Напомним, Димопулос из «Танців з зірками» пленила формами в корсете, Кумейко не сдержалась: «Супер-женщина».

Как сообщала Politeka, конфликт Мейхер и Димопулос: в Сети оказалась переписка экс-солисток "ВИА Гра", которая все объясняет.

Также Politeka писала, что роскошная Санина в корсете раскрыла свои планы на четвертьфинал "Танців з зірками": "Будем жечь".