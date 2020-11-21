Накануне полуфинала «Танців з зірками» оставшиеся участницы показали украинцам свою главную поддержку
Уже в это воскресенье, 22 ноября, украинцев ждет полуфинал популярного танцевального шоу. В нем будут соревноваться пары Санты Димопулос и Макса Леонова, Надежды Мейхер и Кирилла Васюка, а также Юлии Саниной и Дмитрия Жука. Как сообщает Politeka.net, по этому поводу на странице «Танців з зірками» в Инстаграм, организаторы шоу показали участниц с их самыми близкими людьми.
«В шаге от желаемого суперфинала #танціззірками посетят самые родные - любимые мужчины участниц. Поддержать перед выступлением и сказать самые теплые слова Юлии Саниной придет Вал, Санте Димопулос - Игорь, Надежде Мейхер – Михаил», - говорится в публикации.
Таким образом, стало известно, что на шоу придут партнеры певиц. Отметим, что солистка The Hardkiss Юлия Санина замужем за креативным продюсером и гитаристом группы Валерием Бебко, муж Надежды Мейхер – бизнесмен Михаил Уржумцев, а Санта Димопулос замужем за совладельцем сети спортивных клубов Игорем Кучеренко.
В Инстаграм появились совместные фото пар.
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Украинцы тут же принялись комментировать пост.
«Юлия и Валерий. Лучшая пара проекта», «Надя вперёд! Победы тебе, мы за тебя!», «Юля достойна победы», «Может пусть и мужчины посоревнуются? В октагоне, например ... Было бы интересно», «Какие красивые пары а Санта просто королева!», «Только мне кажется что у Санты и Нади мужья похожи?», - пишут люди.
Напомним, Димопулос из «Танців з зірками» пленила формами в корсете, Кумейко не сдержалась: «Супер-женщина».
Как сообщала Politeka, конфликт Мейхер и Димопулос: в Сети оказалась переписка экс-солисток "ВИА Гра", которая все объясняет.
Также Politeka писала, что роскошная Санина в корсете раскрыла свои планы на четвертьфинал "Танців з зірками": "Будем жечь".